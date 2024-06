FSV Öblarn gleicht gegen SV Stein/Enns zu neunt aus

Details Montag, 10. Juni 2024 07:10

Das Duell zwischen SV Stein/Enns und FSV Union Raiffeisen Öblarn endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams kämpften in dieser 22. Runde der Gebietsliga Enns, wobei die Gäste aus Öblarn trotz zweier Platzverweise einen Punkt mit nach Hause nehmen konnten. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, strittigen Entscheidungen und einem dramatischen Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit.

Frühe Führung durch Elfmeter

Die Hausherren von SV Stein/Enns sind von Begnn an das bessere Team. Es ergeben sich auch Torchancen, einzig das mit dem Verwerten will nicht klappen. Erst in der 41. Minute erhielten sie die Möglichkeit zur Führung durch einen Elfmeter. Michael Hirz trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für SV Stein/Enns.

Dramatische Wendungen und späte Erlösung

Die zweite Halbzeit begann mit einer kontroversen Szene in der 53. Minute. Bojan Panic von FSV Öblarn sah die Rote Karte nach einem Foulspiel, was sein Team in Unterzahl brachte. Damit ist Öblarn einen Mann weniger und hat es jetzt richtig schwer, noch einmal zurückzukommen. In der 82. Minute, musste auch Kosovar Rexhepi nach einem wiederholten Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. FSV Öblarn war nun mit zwei Mann weniger auf dem Feld und es sah alles andere als nach Zählbarem aus.

Doch das Spiel nahm eine unerwartete Wendung. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpfte FSV Öblarn weiter und wurde in der Nachspielzeit belohnt. In der 90. Minute erzielte Rade Panic den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1. Der Treffer fiel nach einem Elfmeter, der für einige Aufregung auf und neben dem Platz sorgte.

Stimme zum Spiel:

Heinz Binder (Trainer Stein): "Wir haben in diesem Derby leider nicht unseren besten Tag erwischt, und sind trotzdem bis zur 94. Minute 1:0 in Führung gelegen, leider haben wir dann noch den Ausgleich kassiert! An dieser Stelle allen Spielern, Funktionären,Schiedsrichtern und Fans eine schöne und erholsame Sommerpause."

Aufstellungen:

Stein/Enns: Dominik Pircher - Romed Siegmund Albrecht, Bernhard Ladreiter, Simon Schönleitner, Marcel Faninger, Daniel Koch - Dominik Pfennich, Martin Langbrucker (K) - Daniel Schmid, Daniel Schönleitner, Michael Hirz

Ersatzspieler: Sebastian Forstinger, Bernhard Schachner, Patrick Paurevic

Trainer: Heinz Binder

FSV Union Raiffeisen Öblarn: Raphael Radlingmaier, Rade Panic, Krenar Rexhepi, Philipp Maik Zoerweg, Christoph Schachner (K), Kosovar Rexhepi, Bojan Panic, Alexander Frühwirth, Eliah Schweiger, Tamas Horvath, Dominik Klapf

Ersatzspieler: Johannes Gruber, Lukas Eberhardt, Michael Walter, Benjamin Mayer, Fabian Ludwig Kiendler, Fabian Mühlbacher

Trainer: Zsolt Csirinyi

Gebietsliga Enns: Stein/Enns : Öblarn - 1:1 (1:0)

93 Rade Panic 1:1

41 Michael Hirz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.