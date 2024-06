SV St. Gallen schlägt Tus Gröbming dank Selle-Doppelpack mit 3:1

Details Montag, 10. Juni 2024 10:24

Der SV St. Gallen setzte sich am Samstag gegen den Tus Gröbming mit einem 3:1-Auswärtssieg durch. Bereits früh in der Partie gingen die Gäste in Führung. Tus Gröbming kämpfte sich tapfer zurück, konnte jedoch den Sieg der Gäste nicht verhindern. Oliver Selle von SV St. Gallen war der Spieler des Abends, indem er zweimal ins Schwarze traf. St. Gallen qualifiziert mit dem zweiten Platz nun für die Relegation.

Frühe Führung für SV St. Gallen

Das Spiel begann vielversprechend für die Gäste aus St. Gallen. Bereits in der 5. Minute konnte Oliver Selle das erste Tor des Abends erzielen und brachte sein Team mit 0:1 in Führung. In der 27. Minute wurde das Spiel kurz unterbrochen, als der Schiedsrichter eine Trinkpause einlegte. Diese Pause nutzten beide Mannschaften, um sich neu zu formieren und taktische Anweisungen umzusetzen. Doch bis zur Halbzeit änderte sich am Spielstand nichts mehr, und so gingen die Teams mit einem 0:1 in die Kabinen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten beide Mannschaften das Tempo. In der 67. Minute war es erneut der SV St. Gallen, der jubeln durfte. Imre Biro erzielte das 0:2 und vergrößerte den Vorsprung der Gäste.

Nur drei Minuten später, in der 70. Minute, gab es erneut eine Trinkpause. Diesmal schien die kurze Unterbrechung den Gastgebern gut zu tun. In der 77. Minute wurde Tus Gröbming ein Elfmeter zugesprochen. Markus Felsner trat an und verwandelte sicher zum 1:2. Die Hoffnung auf ein Comeback lebte wieder auf.

Doch SV St. Gallen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 80. Minute schlug Oliver Selle erneut zu und erzielte das entscheidende 1:3. Mit diesem Tor machte er nicht nur seinen Doppelpack perfekt, sondern stellte auch den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Die letzten zehn Minuten des Spiels verliefen weitgehend ereignislos, und so endete die Partie schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste aus St. Gallen.

Stimme zum Spiel:

Lukas Liess (Trainer St. Gallen): "Wir haben wieder gut im Block verteidigt und bis auf den Elfmeter in Halbzeit 2 keine Torchance zugelassen. Nach vorne hätten wir die eine oder andere Chance besser fertig spielen müssen, dann wäre der Sack früher zu gewesen. Mit diesem Sieg belohnen wir uns für eine großartige Saison noch mit 2 Relegationsspielen, in denen wir alles reinhauen wollen, um den Aufstieg zu schaffen."

Aufstellungen:

TUS Mazda Landl Gröbming: David Pirifellner - Thomas Haberl, Matteo Tokic, Paul Kerschbaumer - gugu, Fabian Schwarzkogler - Markus Felsner (K), Noel Gruber-Pfandl, Manuel Schwab, Lorenz Maderebner, Simon Schnepfleitner - Yannik Suchanek

Ersatzspieler: Florian Hirz, Fabian Schupfer, Bastian Rauch, Maximilian Weiß, Florian Kiendler, Leo Brtan

Trainer: Nikola Tokic

St. Gallen: Moritz Mayrhofer, Lukas Ahrer, Jan Stockreiter, Bernhard Wagner, Szilard Szögedi, Daniel Fröis (K), Roman Fösleitner, Imre Biro, Oliver Selle, Lukas Mayr, Leon Michael Hager

Ersatzspieler: Jan - Philip Riegelthaler, Simon Maier, Oliver Fölser, Moritz Obernberger, Lucas Berger, Ionut-Gabriel Durlea

Trainer: Lukas Liess

Gebietsliga Enns: Gröbming : St. Gallen - 1:3 (0:1)

80 Oliver Selle 1:3

77 Markus Felsner 1:2

67 Imre Biro 0:2

5 Oliver Selle 0:1

