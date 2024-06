SU Wörschach bezwingt Meister FC Landl vor eigenem Publikum

Details Montag, 10. Juni 2024 10:29

In einem packenden Duell in der Gebietsliga Enns setzte sich SU Wörschach gegen Meister FC Landl mit einem verdienten 3:1-Sieg durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigten beide Teams ansprechenden Offensivfußball, doch erst in der zweiten Hälfte gelang es SU Wörschach, die Oberhand zu gewinnen und das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Herausragende Akteure waren Tobias Schröcker, Stephan Stadler und Janos Toth, die jeweils einen Treffer für die Gäste erzielten.

Frühe Führung für SU Wörschach

Die Partie begann vielversprechend mit einem hohen Tempo. In der achten Minute ein erster Eckball für FC Landl, jedoch verfehlte der Kopfball das Ziel. SU Wörschach ließ sich nicht lange bitten und kam ebenfalls früh zu Chancen. Ein Freistoß von Strimitzer in der 9. Minute führte zu einem Abpraller vom Torwart, doch der Nachschuss ging daneben. Die Gäste setzten nach und in der 10. Minute war es dann soweit: Nach einer Ecke köpfte Tobias Schröcker den Ball ins Netz und brachte SU Wörschach mit 1:0 in Führung.

Die Gastgeber ließen sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen und suchten ihrerseits den Ausgleich. In der 11. Minute hatte Polzer eine große Möglichkeit, als er alleine vor dem Tor auftauchte, doch er setzte den Ball über die Latte. In der 31. Minute gab es eine weitere strittige Szene, als eine Flanke in den Strafraum kam und den Arm eines Verteidigers traf, doch der Schiedsrichter entschied sich gegen einen Elfmeterpfiff.

In der 34. Minute wurden die Bemühungen des FC Landl schließlich belohnt. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Lukas Lindner den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Der FC Landl kommt zurück, doch SU Wörschach siegt

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die spannende Partie fort. In der 53. Minute SU Wörschach mit schönem Kombinationsspiel, doch der Schuss landete nur am Pfosten. Die Gäste machten weiter Druck und wurden in der 71. Minute dafür belohnt: Stephan Stadler nutzte eine Unachtsamkeit der Landl-Abwehr und erzielte das 2:1 für SU Wörschach.

Die Vorentscheidung fiel dann in der 79. Minute, als Janos Toth nach einer präzisen Flanke zum Kopfball hochstieg und den Ball zum 3:1 in die Maschen setzte. Die Gastgeber bemühten sich zwar, das Spiel noch einmal spannend zu machen, doch SU Wörschach verteidigte clever und ließ keine weiteren Treffer mehr zu. So endete die Partie nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Das war ein echtes Top Spiel. FC Landl ist würdiger Meister. Von unsere Seite war es aber super Leistung. Die Tore wurden sehr schön rausgespielt. Wir hatten sogar noch ein paar Chancen. Taktisch und kämpferisch haben wir sehr gut gespielt. Das war die Krönung für die gute Saison. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das ist eine tolle Truppe, mit viel Charakter. Ich bin irrsinnig stolz, dass ich hier wunderschöne 2,5 Jahre dabei war. Die ganze Mannschaft hat super gespielt, herausragend war Spielmacher Stadler Stephan."

Aufstellungen:

FC Landl: Nico Johannes Huber - Roland Gottsbacher, Sebastian Stöcklmair, Robert Pernegger - Oliver Pretschuh, Patrick Arrer, Raphael Schuller, Gregor Baumann, Niklas Stadlhofer - Jonas Rodlauer, Lukas Lindner (K)

Ersatzspieler: Raphael Meschek, Markus Auer, Sebastian Plaimauer, Andreas Krenn, Adrian Edlinger, Michael Graf

Trainer: Lukas Lindner

SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Christoph Strimitzer, Johannes Schulz (K), Karlo Blazevic, Tobias Schröcker, Andras Kiraly, Stephan Stadler, Jakob Noah Leitner, Stefan Grünwald, Marco Stadler

Ersatzspieler: Stefan Schröcker, Janos Toth, Kilian Ebner, Julian Jansenberger

Trainer: Neven Dujmusic

Gebietsliga Enns: Landl : Wörschach - 1:3 (1:1)

79 Janos Toth 1:3

71 Stephan Stadler 1:2

34 Lukas Lindner 1:1

10 Tobias Schröcker 0:1

