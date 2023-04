Mariatrost entscheidet gegen zehn Mann das kleine Grazer Derby für sich

Details Samstag, 01. April 2023 21:55

Am Samstag Nachmittag empfing die Mannschaft aus Mariatrost die Gäste aus Gösting zum Heimspiel in der Gebietsliga Mitte auf dem heimischen Sportplatz. In der letzten Woche hatte der Gast eine 1:4 Heim-Schlappe gegen Kalsdorf erlitten und war somit um Wiedergutmachung bemüht. Gösting hatte in der letzten Runde nur knapp beim Aufstiegsaspiranten Liebenau verloren und wollte ebenso punkten. Geleitet wurde die Partie vom routinierten Schiedsrichter Manfred Tieber, der dann in der 38.Minute im Mittelpunkt stand.

Die erste Halbzeit zeigt ein ausgeglichenes Spiel

Beide Teams versteckten sich nicht und versuchten in diesem Bezirksliga Mitte Spiel Akzente zu setzen. Es gab Chancen hüben wie drüben, jedoch hielten die Keeper Diethardt bei den Hausherren und Reiterer für die Göstinger ihren Kasten sauber. In der 20.Minute diskutierte der Göstinger Hamdi Sveqla mit Schiedsrichter Tieber und dieser verwarnte ihn mit einer gelben Karte. In der 38.Minute gab es dann eine weitere Situation des ehemaligen Feldkirchner Spielers und es gab den Platzverweis wegen einer Unsportlichkeit. Die Gäste waren nun in Unterzahl.

Wechsel zur Pause

Trainer Puntigam brachte nun mit Sissawo und Khelali zwei junge Spieler aufs Feld um über die Laufkraft hier noch etwas Zählbares zu holen. Jetzt drehte Mariatrost jedoch auf und erhöhte den Druck von Minute zu Minute. In der 70.Minute war es dann auch so weit. Kapitän Tobias Deimel drückte den Ball persönlich zur Heimführung über die Linie. Nun hatte Mariatrost dieses Speil endgültig im Griff -es folgte das 2:0 durch Sevcsuk in der 81.Minute- das war dann nur noch Formsache!

Mariatrost hat nun nach fünf Niederlagen in Folge wieder angeschrieben und tritt am Karsamstag bei Murfeld an. Gösting hält bei einem Sieg im Frühjahr und trifft nächste Woche zu Hause auf den USV Wundschuh.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Ranftl (Obmann des ASV Gösting)

"Wir hatten trotz der Unterzahl sogar einige Möglichkeiten- jetzt heißt es Wunden lecken, abhaken uns es besser machen."

Mariatrost - Gösting

Torfolge: 1:0 (70.Tobias Deimel), 2:0 (81.Gleb Sevcsuk)

Sportplatz Mariatrost, SR Manfred Tieber

Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt - Sebastian Posch, Thomas Pinheiro De Souza, Felix Hainzl, Joachim Schmidt - Niklas Mayer, Michael Feutl, Mario Meinhart, Philipp Petz, Tobias Deimel (K) - Fatih Erdem

Ersatzspieler: Christoph Bacher, Marco Luckerbauer, Gleb Sevcsuk, Patrick Höfler, Lukas Kofler, Daniel Meinhart

Trainer: DI Hermann Payr

ASV Gösting: Dominik Reiterer - Qendrim Segaqa, Emmanuel Chidozie Iheanacho - Jean-Claude Koffi (K), Georg Holzmann, David Reiner, Maurice Rudolf Cernec, Pavle Railic, Islam Avci - Adonis Sveqla, Hamdi Sveqla

Ersatzspieler: Andrei-Cosmin Anghel, Suleyman Khelali, Kemo Sissawo, Yllnor Limoni, Onur Gürsen

Trainer: Emmerich Puntigam

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei