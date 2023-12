Alle 129 Minuten ein Tor - Patrick Winter, Goalgetter seit Jahren

Details Mittwoch, 06. Dezember 2023 20:02

Seit Sommer 2017 spielt Patrick Winter im Sturm des USV Wundschuh in der Gebietsliga Mitte. 142 Treffer erzielte der Angreifer in diesem Zeitraum für sein Team, dessen Kapitän er mittlerweile auch ist. Mit seinen nunmehr 37 Jahren ist er Routinier und Vorbild seiner Mannschaft. In den letzten knapp zwanzig Jahren traf er immer für seine Teams - im Schnitt alle zwei Stunden. Aktuell steht er erneut bei 12 Saisontreffern.

Patrick Winter im Word - Rap!

Warum spielst du beim USV Wundschuh?

"Ich möchte dieses familiäre Umfeld nicht missen. Der Zusammenhalt in diesem Verein ist einfach toll."

Dein denkwürdigstes Spiel oder dein wichtigstes Tor?

"Ich habe mal mit Eggersdorf gegen Grambach vor über 1000 Zuschauern gespielt!"

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Es war der Moment als ich Mario Freidl kennengelernt habe."

Deine Lieblingsspeise?

"Spaghetti, ganz klar!"

Dein Lieblingsgetränk?

"Puntigamer, ich gebs ja zu, am Liebsten aus der Flasche!"

Dein Lieblingsverein?

"Ich bin FC Chelsea Fan."

Dein Lieblingsspieler?

"Lionel Messi"

Was magst du überhaupt nicht?

"Mittlerweile die Wintervorbereitung und natürlich Niederlagen meines Teams!"

Was magst du ganz besonders?

"Wenn wir gewinnen!"

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

"Wirkliche Ziele habe ich nicht mehr, aber einmal noch Meister zu werden, das wäre schon was!"

Der USV Wundschuh steht aktuell im Mittelfeld der Gebietsliga Mitte. Mit 22 Punkten rangiert man auf dem 7.Platz. Somit ist man acht Punkte hinter dem vermeintlichen zweiten Aufstiegsplatz. Da die Liga heuer extrem ausgeglichen ist, wird man im Frühjahr sehen welche Teams den Weg in die Unterliga Mitte schaffen werden. Nach der Winterpause startet man zu Hause gegen den SV Edelstauden in die Rückrunde

# Florian Kober Fotos: Alexandra Macher

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.