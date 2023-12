Oliver Zink - vor vier Jahren vom GAK gekommen und in Semriach geblieben

Details Mittwoch, 27. Dezember 2023 18:52

Oliver Zink verbrachte fast seine gesamte Ausbildung in der GAK - Jugend, in diese wechselte er nach drei Jahren beim SK Sturm. 2019 wechselte er zum damaligen 1.Klasse - Verein Sportuninon Semriach. Er folgte seinem Trainer Michael Zechner.

Seither ist der mittlerweile 20 - Jährige ein fixer Bestandteil in der Abwehr der SU Semriach. Ein Teamplayer mit hervorragender Einstellung zum Fußball! Zink ist auch stellvertretender Kapitän. Durch seinen enormen Ehrgeiz und seine Siegermentalität hatte er einen großen Anteil am Aufstieg in die Gebietsliga Mitte. Auch abseits des Platzes ist er ein wertvoller Bestandteil im Verein.

Oliver Zink im Word Rap

Dein denkwürdigstes Spiel oder dein wichtigstes Tor?

"Es war ein Freistoß gegen die Kainbach Reserve"

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Aufstieg mit Semriach in die Gebietsliga!"

Deine Lieblingsspeise?

"Döner, ganz klar!"

Dein Lieblingsgetränk?

"Eistee!"

Dein Lieblingsverein?

"Ich bin Bayern München Fan!"

Dein Lieblingsspieler?

"Trent Alexander Arnold"

Was magst du überhaupt nicht?

"Neue Leute"

Was magst du ganz besonders?

"Freunde"

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

"Ich möchte mit der Sportunion Semriach Geschichte schreiben!"

Bericht Florian Kober - Foto SU Semriach