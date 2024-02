Teams im Trainingslager - drei Vereine geben Auskunft!

Details Mittwoch, 28. Februar 2024 16:13

Bei den meisten Teams im Amateurfußball begann Mitte Jänner die Vorbereitung für die Rückrunde im Frühjahr. In den letzten Jahren hat es sich eingebürgert, dass man von der Regionalliga bis in die 1.Klasse in den Süden zu einem Trainingslager fährt. Man vertraut zumeist Destinationen in Kroatien, manche Teams fahren auch nach Slowenien oder Italien. Wir haben uns bei SW Lieboch, USV Albersdorf und USV Eggersdorf umgehört, wie erfolgversprechend diese Reisen sind.

Der Gebietsligist aus Lieboch reiste für mehrere Tage nach Kroatien und für den Trainer steht das Teambuilding im Vordergrund des Trainingslagers.

Wolfgang Rothschedl - Trainer SW Lieboch

Worin siehst Du die Vorteile? Viel Zeit um Gruppen- und Mannschaftstaktische Dinge zu erarbeiten. Es ist ausreichend Zeit für Videoanalysen, viele Spielergespräche. Man lernt sich besser kennen.

Gibt es auch Nachteile? Die Spieler sind die vielen Trainingseinheiten in kurzer Zeit oftmals nicht gewohnt. Man darf nicht vergessen, dass es sich um Amateurspieler handelt.

Wo wart Ihr? Wir waren in Medulin. Dies aus folgendem Grund: Das Preis-Leistung-Verhälnis ist in Ordnung. Die Rahmenbedingungen sind größtenteils auch gut. Viele Plätze vorhanden. Das Hotel ist top.

Rolle für Teambuilding? Aus meiner Sicht der Hauptgrund ein Trainingslager zu machen. Die Mannschaft ist 3-4 Tage zusammen und verbringt viel Zeit miteinander. Es entstehen meistens viele lustige Geschichten über die noch lange geredet wird.

Auch der Aufsteiger in die Gebietsliga Ost aus Albersdorf trainierte in Medulin.

Thomas Witting - Sektionsleiter USV Albersdorf

Worin siehst Du die Vorteile? Man kann innerhalb weniger Tage den letzten Schliff für den Meisterschaftsstart erarbeiten. Man kann dazu im Teambuilding zu einer eingeschworenen Einheit werden

Wo wart Ihr? Auch wir waren In Medulin. Wir waren dort, weil es grundsätzlich wärmere Temperaturen zu dieser Jahreszeit gibt und wegen der guten Infrastruktur bezüglich der Plätze. Allerdings war das Wetter bei uns heuer durchwachsen.

Rolle für Teambuilding? Spielt natürlich eine große Rolle und steht mit im Vordergrund. Auch Spass darf und muss sein. Vor allem die Integration neuer Spieler gelingt uns damit deutlich leichter und schneller!

Der Unterligist aus Eggersdorf absolvierte das Trainingslager in Rovinj

Thomas Petz - Trainer SV Eggersdorf

"Für mich ist ein Trainigslager im Amateurbereich für das Teambuilding wichtig. Darin sehe ich den Sinn - die Spieler sind die hohe Trainingsbelastung mit zwei Einheiten pro Tag nicht gewöhnt. Man sollte es auf der sportlichen Ebene nicht übertreiben. Aber das "Wir-Gefühl" zu stärken hat einen enormen Sinn. Im taktischen Bereich kann man sehr gut arbeiten, da hat man viel mehr Zeit. Auch Standards und spezielle Spielsituationen kann man sich genauer anschauen und mit dem Team besprechen. Für sehr junge Spieler empfinde ich die Reisen auch als wichtig, sie werden Teil der Mannschaft.

Mittlerweile überlege ich mir aber, ob mit der aktuellen Wettersituation eine Reise notwendig ist. Ein tolles Teambuilding könnte man auch in unseren Thermenregionen erreichen - Kunstrasenplätze gibt es auch zunehmend. Überdenken kann man das alles bestimmt!"

Gibt es Alternativen?

Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Teams, die in der steirischen Heimat nach Alternativen suchen. Vor allem die Thermengebiete locken die Vereine mit Angeboten für die Mannschaften.

Bericht Florian Kober