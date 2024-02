Philipp Hemmer - Spieler, Jugendtrainer und Schiedsrichter vom SV Gratwein - Straßengel

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 18:35

Philipp Hemmer ist ein klassischer Außenbahnspieler und spielt für den SV Gratwein-Straßengel in der Gebietsliga Mitte. Der Verein spielt eine gute Saison und liegt aktuell auf dem 5.Platz in der Liga. Der Spieler lebt seinen Verein und ist nicht nur am Platz für den Tabellenfünften eine besondere Person.

Philipp Hemmer ist nämlich mit seinen 24 Jahren eine der engagiertesten Personen im Verein. Abgesehen von den Einsätzen in der Kampfmannschaft, ist er auch schon als Jugendtrainer aktiv. Er hilft bei jedem Fest, egal ob Maroni braten ansteht oder Hilfe beim Weihnachtsmarkt gebraucht wird. Der Flügelspieler ist bei jedem Auf- und Abbau mit dabei und auch bei den Jugend-Hallenturnieren immer vor Ort. Wenn im Kinderfußball mal kein Schiedsrichter geschickt wird, übernimmt er regelmäßig die Spielleitung.

Mit anderen Worten: der Verein erfreut sich an seinem jungen Spieler, der seine Kindheit beim FC Gratkorn verbracht hat. Nach Erfahrungen in Peggau und Deutschfeistritz ist er ein fester Bestandteil im Team von Trainer Dominik Niederl. Im Herbst versäumte er lediglich ein Spiel, auch der im Dezember neu vorgestellte Trainer wird auf ihn setzen.

Wordrap Philipp Hemmer

Mein bestes Spiel - "Das war der Sieg gegen Semriach in der vergangenen Hinrunde!"

Mein wichtigstes Spiel - "Für mich war es in der letzten Saison das Derby gegen Übelbach!"

Ich bin ein Fan von - "Integration durch Sport!"

Das mag ich - "Fußball!"

Das mag ich nicht - "Verlieren"

Im Leben ist mir wichtig - "Gesundheit und Familie!"

Familie -"hat für mich oberste Priorität!"

Mein Lieblingsverein -"FC Bayern München"

Mein Lieblingsspieler - "David Alaba"

Ich möchte als Spieler erreichen - "Aufstieg in die Unterliga!"

Mein Lieblingsessen -"Lasagne"

Mein Lieblingsgetränk -"Eistee"

In diesem Verein bin ich, "weil es ein geiler Verein mit einer super Struktur ist - von den Minis bis zu den KM‘s!"

Das möchte ich unbedingt noch sagen - "In mittlerweile 18 Jahren meiner Fußballkarriere möchte ich an alle Ex-Teamkollegen und Ex-Trainer "Danke" sagen, dass ich von euch lernen durfte und natürlich auch an die aktuellen Kollegen!"

Ligaportal bedeutet für mich -"Coole Storys über verschiedene Spiele, Team der Runde und Spieler der Runde!"

Hier feiert man den Auswärtssieg in Lieboch

Die bisherige Spielzeit von Gratwein-Straßengel ist von Erfolg gekrönt. Man verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich das Team in den letzten fünf Spielen im Herbst von der starken Seite.

Zum Ligaauftakt am 16.März startet das Team auswärts beim USV Vasoldsberg. Der Gegner ist nur eine Position und mit einem Punkt Vorsprung vor dem Team platziert. Eine Woche später empfängt man dann den Grazer Sportclub.

Alle News zur Gebietsliga Mitte Graz

Bericht Florian Kober