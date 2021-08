Punkteteilung: Vasoldsberg gelingt es in Liebenau anzuschreiben

Details Samstag, 07. August 2021 10:22

Am 1. Spieltag traf in der Gebietsliga Mitte der SV Union Liebenau auf den USV Vasoldsberg. Und dabei kam es vor 200 Zusehern zu einem soweit leistungsgerechten Unentschieden. Im ersten Abschnitt hatte Vasoldsberg die Nase vorne und man ging auch in Führung. Dann aber drehte Liebenau den Spieß um und holte noch den einen Zähler, der aufgrund der langen Spielpause doch Wertigkeit hat.

Florian Kraxner trifft für Vasoldsberg

Wenig überraschend ist die Startphase nach der langen Spielpause davon geprägt, dass sich beide Mannschaften an die Gegebenheiten herantasten. Nach einer gespielten Viertelstunde nimmt das Spiel dann aber zusehends Fahrt auf. Die Vasoldsberger agieren dabei vorerst mit mehr Nachdruck. Eine halbe Stunde lang gelingt es Liebenau aber, alles soweit unter Kontrolle zu halten. Dann aber kommt es zum 0:1. Florian Kraxner ist es, der das Spielgerät über die Torlinie bugsiert. Nur Augenblicke später verhindert dann Aluminium den postwendenden Ausgleich. So geht es mit der knappen Eintoreführung der Gäste in die Halbzeitpause.

Liebenau legt nun einen Zahn zu

Im zweiten Durchgang gelingt es den Ackerl-Schützlingen dann, die Schlagzahl zu erhöhen. Eine Stunde können sich die Gäste erfolgreich entgegenstemmen. Dann aber kommt es zum Ausgleich. Philipp Glauninger ist es, der mit dem 1:1 die Kastanien für Liebenau aus dem Feuer holt. Denn nachfolgend lässt der Platzherr nichts mehr anbrennen bzw. lässt man kein Gegentor mehr zu. Im Gegenteil, es hätte beinahe noch mit drei Heimpunkten geklappt. Aber vielversprechende Möglichkeiten bleiben ungenützt - Spielendstand: 1:1. In der nächsten Runde gastiert Liebenau am Samstag, 14. August um 17:00 Uhr in Edelstauden. Vasoldsberg besitzt am Tag darauf mit der Startzeit um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen Gösting.

LIEBENAU - VASOLDSBERG 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (30. Kraxner), 1:1 (60. Glauninger)

Stimme zum Spiel:

Christian Binder, Trainer Vasoldsberg:

"Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen bzw. war kein Favorit vernehmbar. Letztendlich gilt es mit dem Punkt zufrieden zu sein. In Liebenau werden noch einige Mannschaften Punkte liegen lassen."

by: Ligaportal/Roo

