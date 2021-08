Übelbach schenkt Wundschuh Sechserpack ein

Details Samstag, 07. August 2021 10:57

Am Freitagabend kam es in der steirischen Gebietsliga Mitte zum Duell zwischen dem SV Übelbach und dem SV Wundschuh. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 6:2 für die Gastgeber, die zuletzt zwei Saisonen hintereinander um den Aufstieg gebracht wurden - aufgrund von Corona. Heuer wollen sie es noch einmal wissen und starten dementsprechend stark.

Übelbach gibt Gas

Die Heimischen sind von Beginn weg das tonangebende Team. Sofort setzt man den Gegner unter Druck und gibt Gas. Zunächst sollten die Tore aber fehlen. Wundschuh tut sich schwer im Spiel nach vorne, kommt dann aber auch besser in Fahrt. Nach 24 Minuten ist es dann passiert. Kreshnik Cermjani steht goldrichtig und versenkt das Leder im Kasten der Gäste. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt. Nur vier Minuten später steht es 2:0. Goalgetter Patrick Vögl trifft nach einem schönen Angriff zum 2:0. Nur Augenblicke später steht es auch schon 3:0. Jakob Hocevar trifft zum 3:0 und sorgt für die Entscheidung in dieser Partie schon vor der Pause. Das sollte es aber noch lange nicht gewesen sein. Cermjani und Moritz Kopp erzielen noch vor der Pause das 4:0 und 5:0. Die Gäste sind völlig überfordert, während Übelbach draufdrückt. Nach etwas mehr als 45 pfeift der Schiri aber ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Wundschuh überfordert

Die zweite Halbzeit beginnt verhalten. Die Übelbach verwalten die klare Führung und überlassen Wundschuh das Spiel. Tore sollten vorerst keine mehr fallen. Dann erzielen aber die Gäste das 1:5, was allerdings an der Punkteverteilung nichts mehr ändern sollte. Vor allem nicht, weil Florian Prietl kurz darauf das Halbe Dutzend voll macht und nach einem schönen Angriff auf 6:1 stellt. Serhat Yildiz macht dann zwar noch das 2:6, doch mehr als Ergebniskosmetik ist das nicht mehr. Kurz darauf ist das Spiel vorbei und Übelbach jubelt über einen Auftakt nach Maß.

Mario Freidl (Trainer Wundschuh): "Übelbach hat uns vor allem in der ersten Halbzeit eine Lehrstunde erteilt. Ich denke, diese Mannschaft ist überreif für den Titel. Nächste Runde bauen wir auf unsere Heimstärke"

