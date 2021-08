Diskussionslos: Fernitz-Mellach macht in Mariatrost fette Beute

Details Samstag, 07. August 2021 11:00

Der JSV RB Mariatrost konnte den FC Magnet Küchen Fernitz-Mellach zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Dabei gelang es den Petz-Schützlingen das Spiel bis zur 74. Minute offen zu halten. Dann aber ging es Schlag auf Schlag. In der Schlussviertelstunde legten die Gäste noch drei Treffer drauf.

Mariatrost gelingt es die Stirn zu bieten

Die erste Spielhälfte verläuft über weite Strecken schaumgebremst. Was damit zu tun hat, dass man eben erst eine coronabedingte lange Pause hinter sich gebracht hat. So kommt es erst nach 23 Minuten zum ersten Torschuss, den die Gäste abfeuern. In der 34. Minute fehlt dann beim Nelson-Abschluss nicht wirklich viel. Aber auch der Gastgeber kann sich dann mit einem Distanzschuss in Szene setzen - Halbzeitstand aber 0:0.

Jetzt sorgen die Gäste für klare Fronten

Im zweiten Durchgang fabrizieren die Maurer-Schützlinge dann aber Nägel mit Köpfen. Mit geradlinigen Angriffsspiel bietet sich Mariatrost kaum Zeit zum Durchschnaufen. In der 51. Minute kommt es zum 0:1. Efosa Onaghinor umspielt den Torhüter und schiebt trocken zum 0:1 ein. Jetzt beginnt das Werkl von Fernitz-Mellach mehr und mehr auf vier Zylindern zu laufen. In der Schlussphase kann man sich dann auch für die Anstrengungen belohnen. Dino Divjak mit einem Doppelpack (80., 83.) sowie Lukas Laisissi Achim Nelson (74.) sorgen letztlich für einen aussagekräftigen 0:4-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Markus Hiebaum, Sportlicher Leiter Fernitz-Mellach:

"Das Ziel war es drei Punkte einzufahren. Dass das mit einer völlig neuformierten Mannschaft so eindeutig ausgefallen ist, ist natürlich sehr erfreulich."

Gebietsliga Mitte: JSV RB Mariatrost – FC Magnet Küchen Fernitz-Mellach, 0:4 (0:0)

51 Efosa Onaghinor 0:1

74 Lukas Laisissi Achim Nelson 0:2

80 Dino Divjak 0:3

83 Dino Divjak 0:4

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!