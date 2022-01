Gebietsligen: 12 der insgesamt 89 Teams waren bereits im Testspiel-Einsatz

Details Montag, 31. Januar 2022 06:53

Am Freitag, 18. März starten, soferne Corona das Seinige dazu beiträgt, die Rückrunden in den 7 Gebietsligen. Dann wird eruiert werden, wer den angestrebten Weg in die Unterliga bewerkstelligt. Andererseits sind etliche Teams abstiegsbedroht. Was gleichbedeutend damit ist, dass alles angerichtet ist für eine megaspannende Rückrunde. Hier schon mal im Überblick die ersten 12 Aufbauspiel-Resultate. Einige der insgesamt 89 GL-Mannschaften befinden sich bereits im Testspielmodus:

GLMÜ-Herbstmeister Proleb kann das erste Testspiel gegen Gratkorn II mit 3:2 für sich entscheiden.

Klasse Mannschaft Gegner Liga Ergebnis GLM Murfeld Peggau ULM 2:4 Gösting Justiz Graz 1MB 1;2 Gratkorn II Proleb GLMÜ 2:3 Gratwein-Str. Eggersdorf ULM 5:1 Liebenau Gössendorf OLM 1:0 St, Marein St, Josef 1.West 2:0 GLS Gnas II Mitt.Kainachtal 1,Wesr 0:0 GLMU - - . - GLE - - - - GLW Lankowitz GAK Am, ULM 2;6 Heimschuh FC Leibnitz ULW 0:5 Söding Bärnbach OLM 1;8 GLO Mitterdorf/R Semriach 1.MA 1:1 GLMÜ Proleb Gratkorn II GLM 3:2

