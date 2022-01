Raus aus der Monotonie: Gratkorn II steht mit dem Rücken zur Wand

Details Montag, 31. Januar 2022 18:53

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Mitte lacht nach der Herbstrunde, der USV St. Marein/Graz, gefolgt vom SV Feldkirchen. Am 6. Tabellenplatz ist mit bereits 13 Punkten Rückstand, der SV Gratwein-Straßengel zu finden. Der USV Vasoldsberg ist mit der selben Anzahl an Zählern einen Rang dahinter antreffbar. Nicht wirklich wunschgemäß verläuft es hingegen für den FC Styria Print Gratkorn II. Mit nur 8 erspielten Punkten muss man sich mit dem 13. bzw. vorletzten Platz begnügen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Neo-Gratkorn II-Trainer Johann Sattler stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Johann Sattler: "Kann ich nur schwer beurteilen, da ich im Dezember 2021 als Trainer der KM II des FC Gratkorn verpflichtet wurde. Jetzt sind wir bereits in der 3. Trainingswoche."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Johann Sattler: "In meiner Mannschaft gibt es ausgezeichnete Einzelspieler, die aber noch keine Mannschaft darstellen. Da ist es in erster Linie der Ansatz, die Mannschaft zu formen bzw. zu verbessern."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Johann Sattler: "Der andere oder anderer Testspieler ist immer dabei, aber entschlossen haben wir uns noch nicht."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Johann Sattler: "Aktuell sehen wir keinen Handlungsbedarf."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Johann Sattler: "Aktuell ist alles fit. Ich hoffe das bleibt so."

Für den FC Gratkorn II geht es in der Rückrunde um das blanke Überleben in der Liga.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Johann Sattler: "Trainingsstart war am 17.01.2022. Die Mannschaft zieht voll mit und es macht absolut Spaß mit den Jungs zu arbeiten."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Johann Sattler: "Das Ziel ist klar definiert. Wir wollen ins gesicherte Mittelfeld."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Johann Sattler: "Es sind bereits alle Kaderspieler zumindest 2 mal geimpft."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Johann Sattler: "St. Marein ist aktuell in der Poleposition, aber die Teams dahinter werden mit Sicherheit eine Aufholjagd starten."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Johann Sattler: "Als absoluter Patriot, gehe ich davon aus, dass das ÖFB Team die Playoffspiele gewinnt und Österreich würdig in Katar vertreten wird."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Johann Sattler: "Den Trainer haben die Funktionäre des FC Gratkorn ja bereits geholt, ein Joshua Kimmich passt in jede Mannschaft."

Bild: FC Gratkorn

© Robert Tafeit