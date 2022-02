Am seidenen Faden: ASKÖ Murfeld fightet in Rückrunde um Klassenverbleib

Details Mittwoch, 09. Februar 2022 11:08

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Mitte lacht nach der Herbstrunde, der USV St. Marein/Graz, gefolgt vom SV Feldkirchen. Am 6. Tabellenplatz ist mit bereits 13 Punkten Rückstand, der SV Gratwein-Straßengel zu finden. Der USV Vasoldsberg ist mit der selben Anzahl an Zählern einen Rang dahinter antreffbar. Nicht wirklich wunschgemäß verläuft es hingegen für den ASKÖ Forno-Antico Murfeld. Mit nur 10 erspielten Punkten muss man sich mit dem 11. bzw. viertvorletzten Platz begnügen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Peter Bachler, Sportlicher Leiter beim ASKÖ Murfeld, stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Peter Bachler: "Wir sind hinter den Erwartungen geblieben, es ist daher genug Luft nach oben."



Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Peter Bachler: "Vorne mehr Tore erzielen, hinten dementsprechend weniger Tore kassieren."



Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Peter Bachler: "Dzakovac zu Gössendorf, Sami zum GAK, Moussa Touré vom GSC, Mayer Bernd von Mellach, Wiener Peter von Stubenberg, Wisam Hagi aus der FSR fix hochgezogen."



Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Peter Bachler: "Das stellt derzeit für uns kein Thema dar."



Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Peter Bachler: "Aktuell sind 3 Spieler verletzt."

Mannschaftsstütze Milos Tucovic absolvierte das gesamte Herbstpensum.



Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Peter Bachler: "Trainingsstart war am 25.1., 2 Testspiele wurden bereits absolviert."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Peter Bachler: "Ein einstelliger Tabellenplatz sollte das Ziel sein."



Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Peter Bachler: "Wir können auf über 95% des Kader voll zugreifen."



Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Peter Bachler: "St. Marein und Feldkirchen sollten sich das ausmachen."



Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Peter Bachler: "Ich rechne voll damit, dass unser Team wieder einmal bei einer WM-Endrunde mit dabei ist."



Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen?

Peter Bachler: "Vielleicht würde Marko Arnautovic ganz gut reinpassen oder auch ein Martin Hinteregger!"

