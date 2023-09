Hausmannstätten holt in einem umkämpften Spiel erneut drei Punkte

Details Sonntag, 10. September 2023 20:11

Das mit Spannung erwartete Spiel zwischen dem SV Hausmannstätten und dem SV Lassnitzhöhe hat die Erwartungen der Fans erfüllt und bot ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende behielt der Absteiger, SV Hausmannstätten, die Oberhand und siegte verdient mit 3:1. Die Partie war geprägt von zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten, einem überragenden Auftritt von De Souza Silva und einer dramatischen Schlussphase und vielen Diskussionen mit dem Schiedsrichter.

In den letzten Minuten der ersten Halbzeit drehte Hausmannstätten auf

Schiedsrichter Josef Kribernegg pfiff das Spiel an, und es dauerte nicht lange, bis die ersten Aktionen auf dem Platz zu verzeichnen waren. Bereits in der 4. Minute erhielt der SV Lassnitzhöhe einen gefährlichen Freistoß, der jedoch knapp über die Latte flog und somit keine Gefahr für das Tor von Hausmannstätten darstellte. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, wobei die Gastgeber aus Hausmannstätten etwas offensiver agierten. Doch trotz des größeren Ballbesitzes gelang es ihnen vorerst nicht, klare Torchancen zu kreieren.

Nun ein gefährlicher Freistoß für die Gäste - Nicolas Posch schießt wenige Zentimeter über die Latte Florian Kober, Ticker-Reporter

Erst in der 41. Minute erlöste Dromago Pokupic die Gastgeber. Nach einer Ecke von der rechten Seite beförderte er den Ball flach ins Netz und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn nur wenige Sekunden später wurde De Souza im Strafraum gefoult, und die Gastgeber erhielten einen Elfmeter. De Souza trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und Hausmannstätten hatte die Kontrolle über das Spiel übernommen.

Platzverweis und am Ende wurde es noch einmal richtig packend

Das Spiel war von Beginn an von energischem Kampf geprägt und vielen Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Doch die zweite Halbzeit begann mit neuer Energie, und Lassnitzhöhe kämpfte verbissen um den Anschlusstreffer. Der Gästekeeper Niklas Pirker zeigte wiederum auf der anderen Seite einige großartige Paraden und verhinderte weitere Tore, was die Spannung im Spiel aufrechterhielt.

Wenige Sekunden später waren die Gastgeber mit einem Mann weniger am Platz

In der 77. Minute ereignete sich ein weiteres Highlight im Spiel, als De Souza wegen eines Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah und Hausmannstätten somit in Unterzahl spielen musste. Doch die Gastgeber blieben entschlossen und konzentriert.

In der 85. Minute gelang Lassnitzhöhe schließlich der ersehnte Anschlusstreffer durch Marcel Gussmack nach einer präzisen Flanke von der linken Seite. Jetzt war die Spannung zurück im Spiel,und alles schien möglich.

Tor, Toor, Tooor für SV Lassnitzhöhe zum 2:1 Flanke von der linken Seite, der eingewechselte Marcel Gussmack steigt hoch und macht das Anschlusstor Florian Kober, Ticker-Reporter

Doch die Gastgeber zeigten sich nur kurz beeindruckt und sicherten sich in der Nachspielzeit den Sieg. David Sencar, der zuvor eine starke Leistung gezeigt hatte, wurde im Strafraum optimal freigespielt und schloss cool zum 3:1 ab.

Das Spiel endete schließlich mit diesem Ergebnis, und der SV Hausmannstätten konnte sich über einen letztlich verdienten Sieg gegen den Aufsteiger SV Lassnitzhöhe freuen. Der Aufsteiger zeigte jedoch eine beherzte Leistung und spielte aus einer hervorragend organisierten Abwehr heraus.

So steht es um Hausmannstätten und Lassnitzhöhe - so geht es nächste Woche weiter

Mit 15 Punkten aus fünf Partien ist Hausmannstätten noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Defensive von SV Hausmannstätten (drei Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Mitte zu bieten hat.

SV Lassnitzhöhe holte auswärts bisher drei Zähler. Die Ausbeute der Offensive ist bei SV Lassnitzhöhe verbesserungswürdig, was man an den erst sechs geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Lage von SV Lassnitzhöhe bleibt trotz der heutigen Leistung angespannt. Gegen den SV Hausmannstätten musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Hausmannstätten tritt am Freitag, den 15.09.2023, um 19:00 Uhr, bei Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum Spitzenspiel an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Lassnitzhöhe SV Gratwein-Straßengel.

Diego de Souza Silva - Spieler HSV

"Ich war wirklich gut im Spiel, dieser Platzverweis tut absolut weh. Ich kann nächste Woche in Semriach nicht spielen - das ist für mich sehr schade!"

Franz Rastl - Trainer HSV

"Man kennt den Fußball, da führst du 2:0, bekommst einen Platzverweis, plötzlich steht es nur noch 2:1. Lassnitzhöhe hat das gut gemacht. Sie haben uns gefordert - wir haben jetzt fünf Siege und nächste Woche geht es um die Tabellenführung!"

Marc Hochegger - Kapitän Lassnitzhöhe

"Das war kein schlechtes Spiel von uns - hier werden noch andere Mannschaften verlieren. Die haben eine gute Truppe. Wir konzentrieren uns weiterhin auf uns. Wir möchten mit dem Abstieg nichts zutun haben und im Mittelfeld landen."

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic, Thomas Niederl (K) - Kevin Mathias Funder, David Sencar, Florian Ferk - Diego Wendel De Souza Silva, Jakob Lind



Ersatzspieler: Nico Lippe, Kevin Lenz, Johnathan Legat, Amar Alibegic, Christian Resetarits, Janik Gleichweit



Trainer: Franz Rastl

SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Eldar Salkanovic, Nicolas Posch, Max Raitmayer - Karim Ahmed, Laurence Fahrner, Alexander Schwarzenbacher - Pajtim Hoti, David Kossits, Marc Hochegger (K)



Ersatzspieler: Maurice Müller, David Paul Jandl, Niklas Annerer, Marcel Gußmack, Martin Jandl, Matthias Tockner



Trainer: Dietmar Wolf Bericht und Fotos Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Hausmannstätten – SV Lassnitzhöhe, 3:1 (2:0)

93 David Sencar 3:1

86 Marcel Gussmack 2:1

43 Diego Wendel De Souza Silva 2:0

41 Domagoj Pokupic 1:0

