Mariatrost nähert sich weiterhin dem Abstieg - 1:2 in Wundschuh!

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Wundschuh mit 2:1 gegen Mariatrost für sich entschied.Der Gast wehrte sich tapfer und wirkte nicht wie ein Abstiegskandidat. Im Hinspiel hatte Wundschuh JSV RB Mariatrost in die Schranken gewiesen und mit 5:0 gesiegt.

Offensiver Anfang, dann das 1:0 und vor der Pause wurde es eher gemütlich

Beide Teams giingen offensiv in dieses Spiel und so sahend die 120 Zuschauer bereits erste Torchancen auf beiden Seiten. Patrick Winter brachte USV Wundschuh in der zehnten Minute nach vorn. Der Kapitän traf mit einem satten Volleyschuß ins Kreuzeck und so führte der Favorit. Das Spiel flachte nun zunehmend ab - Chancen hatte nur das Heimteam zu vermelden.

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gastgeber mit einer Führung in die Kabine ging.

Entscheidung in der absoluten Schlussphase des Spiels

Wundschuh gelang es nicht die Führung auszubauen und Mariatrost wurde nun immer stärker und kam besser ins Spiel. Es kam wie es kommen musste: Tim Grunau traf zum 1:1 zugunsten von Mariatrost (82.).

Zum Mann des Spiels avancierte Christopher Asenov, der für Wundschuh in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (88.). Schließlich strich USV Wundschuh die Optimalausbeute gegen JSV RB Mariatrost ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Im Tableau hatte der Sieg von Wundschuh keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat USV Wundschuh momentan auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist Wundschuh wieder in der Erfolgsspur.

63 Tore kassierte Mariatrost bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Mitte. Mit lediglich zehn Zählern aus 20 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff weist das Team deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mariatrost alles andere als positiv. In sieben ausgetragenen Spielen kam man in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Freitag trifft USV Wundschuh auf SV Schwarz-Weiß Lieboch, Mariatrost spielt tags darauf gegen SV Weinitzen.

Stimme zum Spiel

Patrick Winter - Kapitän Wundschuh

"Mariatrost steht komplett unverdient mit so wenig Punkten da. Sie spielen einen guten Fußball, sie sind zwar jung aber sehr gut unterwegs und ich wünsche mir, dass sie oben bleiben, weil es ein sympathischer Verein ist. Man spürte, dass Mariatrost nach dem Ausgleich mehr wollte, doch der USV Wundschuh zeigte Moral und belohnte sich selbst für den Aufwand mit dem Siegtreffer!"

Aufstellungen: Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Marcel Taibinger, Daniel Hubmann - Lukas Koroschetz, Markus Zettl, Vlad Lung, David Baumgartner, Jürgen Lesiak - Hamed Jukic, Patrick Winter (K)



Ersatzspieler: Tobias Mitter, Marcel Lackner, Christopher Asenov, Manuel Jagersbacher, Marcel Nagl, Florian Baumgartner



Trainer: Mario Freidl

Mariatrost: Felix Almer, Jakob Schmid, Peter Schrittwieser, David Gassner, Patrick Höfler (K), Jan Puntigam, Philipp Petz, Jens-Martin Matthijs, Joachim Schmidt, Fatih Erdem, Fridolin Springer



Ersatzspieler: Thomas Pinheiro De Souza, David Einsiedl, Tim Grunau, Ingo Berger, Daniel Meinhart, Kirin Holzer



Trainer: DI Hermann Payr Bericht Florian Kober Fotos Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – JSV RB Mariatrost, 2:1 (1:0)

88 Christopher Asenov 2:1

82 Tim Grunau 1:1

10 Patrick Winter 1:0

