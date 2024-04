Derby: Hochegger-Treffer rettet das Unentschieden - Lassnitzhöhe vs Vasoldsberg 1:1

Details Sonntag, 28. April 2024 17:13

USV Vasoldsberg ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen SV Lassnitzhöhe hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Lassnitzhöhe mitnichten. SV Lassnitzhöhe kam gegen Vasoldsberg zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit SV Lassnitzhöhe ein 2:1-Sieger feststand.

Derby Zeit in Lassnitzhöhe - Vasoldsberg startet gut in das Spiel

Die Gäste kamen äußerst ambitioniert in diese Partie, wirketen in den Zweikämpfen stärker und waren perfekt auf das Spiel eingestellt. Dann war der Gastgeber in der Vorwärtsbewegung, man verlor den Ball und es ging alle zu schnell für die Abwehr und der SV Vasoldsberg ging durch Philipp Günter Kogler in der elften Minute in Führung. Die Gastgeber hatten weniger Spielanteile, die Gäste waren weiterhin stark im Spiel. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Auswärtsmannschaft.

Ausgleich durch den Kapitän und am Ende ging man in Freunschaft auseinander

Nach dem Wechsel wurde Lassnitzhöhe stärker und konnte die Gäste besser fordern - man kam zu ersten gefährlichen Aktionen nach der Pause.

Fajrner lasst die halbe Vasoldsberger Mannschaft ausschauen wie eine Gebietsligamannschaft und kann nur durch ein Foul gestoppt werden Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Das 1:1 von SV Lassnitzhöhe stellte Marc Hochegger sicher (57.). Nach einem langen Ball netzte der Kapitän zum viel umjubelten Ausgleich. Ob er dabei knapp im Abseits stand, sorgte für Diskussionen. Schiedsrichter Hegedüs gab den Treffer und das zählt am Ende. In der 83.Minute hatte der eingewechselte Jürgen Kölly die Möglichkeit auf den Siegtreffer, traf den Ball jedoch nicht richtig. Die knapp 300 Zuschauer sahen ein umkämpftes Derby, das vom Schiedsrichter mit insgesamt elf gelben Karten begleitet wurde. Hart, umkämpft, aber nie wirklich unfair!

Am Ende sicherten sich die Gastgeber mit diesem 1:1 einen Zähler - beide Teams spielen eine tolle Saison!

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Lassnitzhöhe bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Sechs Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat SV Lassnitzhöhe derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief SV Lassnitzhöhe konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel USV Vasoldsberg in der Tabelle auf Platz fünf. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Vasoldsberg. Insgesamt erst 21-mal gelang es dem Gegner, Union SV Vasoldsberg zu überlisten Das Team verbuchte insgesamt zwölf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Vasoldsberg blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag tritt SV Lassnitzhöhe bei Grazer Sportclub Holding Graz an, während Union SV Vasoldsberg einen Tag später Sportunion Semriach zu einem absoluten Spitzenspiel der Liga empfängt.

Stimme zum Spiel

Marc Hochegger - Kapitän Vasodsberg

"Ob mein Tor nun abseits war, oder nicht? Es wurde ja reichlich diskutiert - am Ende war es ein Punkt für beide Teams. Wir sind mit unserer Mannschaft in der Gebietsliga angekommen. Ich spiele immer gerne gegen Vasoldsberg, das ist ein Derby und ein toller Verein. Ich denke auch dieses Ergebnis geht voll in Ordnung - die Gäste waren ja zunächst absolut besser im Spiel, mit der Zeit wurden wir stärker und so passt das schon!"

Aufstellungen: SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Oliver Liebmann, Max Raitmayer - Lorenz Huber, Laurence Fahrner, Alexander Schwarzenbacher, Martin Greimel, Luca Taurer - David Kossits, Marc Hochegger (K)

Ersatzspieler: Valentin Tenner, Karim Ahmed, Niklas Annerer, Patrick Daniel Hold, David Paul Greimel, Clemens Wilfling

Trainer: Dietmar Wolf

Vasoldsberg: Michael Ertl, Dominik Gietl (K), Benjamin Geller, Samuel Konrad, Patrick Zechner, Florian Kraxner, Matthias Gross, Fabian Stöckler, Rafael Ruban, Simon Sixt, Philipp Günter Kogler

Ersatzspieler: Andre Gloggnitzer, Josef Kraxner, Jürgen Kölly, Tobias Stückler, Dominik Peintinger, Pavao Sklepic

Trainer: Christian Binder Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe – Union SV Vasoldsberg, 1:1 (0:1)

57 Marc Hochegger 1:1

11 Philipp Günter Kogler 0:1

