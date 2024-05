USV Stiwoll und Mariatrost trennen sich torlos - Gastgeber verlieren Tabellenführung

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:13

In einer intensiven Begegnung der 24. Runde der Gebietsliga Mitte kämpften der USV Stiwoll und der JSV RB Mariatrost verbissen um jeden Ball. Trotz zahlreicher Chancen, vorallem auf Seiten der Gastgeber, blieb das Torerlebnis aus, und das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, die den Zuschauern zahlreiche unterhaltsame Momente bescherte, auch wenn die entscheidenden Tore ausblieben - Stiwoll kämpfte um den nötigen Sieg und Mariatrost um den einen Punkt im Abstiegskampf.

Mariatrost holt einen komplett unerwarteten Punkt und ist nicht mehr Tabellenletzter in der Liga

Erste Halbzeit: Stiwoll geht optimistisch in die Partie

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo. Bereits in der 4. Minute hatte Stiwoll eine großartige Gelegenheit, die jedoch im wahrsten Sinne im tiefen Boden hängen blieb. Nur drei Minuten später, in der 7. Minute, wurde Stiwoll ein Elfmeter zugesprochen. Doch hier brachte der Pfosten Rettung für Mariatrost, und der Nachschuss landete weit neben dem Tor.

Die frühen Momente des Spiels zeigten bereits, wie engagiert beide Mannschaften waren. Mariatrost antwortete schnell mit einem gefährlichen Angriff nur kurze Zeit später, doch auch hier fehlte das Glück im Abschluss.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erhöhte JSV plötzlich den Druck. In der 20. Minute sorgte eine gut getimte Flanke für eine brenzlige Situation im Strafraum von Stiwoll, doch der Angriff konnte letztendlich geklärt werden. Der Rest der ersten Halbzeit verstrich ohne weitere signifikante Toraktionen, jedoch nicht ohne körperbetonte Zweikämpfe und spannende Momente. Überrascht über die Lesitung der Gäste war der Favorit jedoch.

Zweite Halbzeit: Chancen über Chancen - es bleibt beim 0:0

Nach der Halbzeitpause intensivierte sich das Spiel weiter. Schon in der 47. Minute verpasste Stiwoll nur knapp die Führung, als ein Kopfball haarscharf am Ziel vorbeistrich. Der Druck von Stiwoll hielt an, doch Mariatrost hielt dagegen. Es war die Anspannung bei den Gastgbebern spürbar, als sie versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Immer noch war der Tabellenletzte aus Graz nicht in Rückstand geraten.

Semriacher, ihr könnts heute noch in die Kirche gehen. Chance von Stiwoll, starker Save und der Nachschuss aufs leere (!) Tor an die Latte. Keiner weiß wie’s hier nicht 1:0 steht Käsekrainer Gott, Ticker-Reporter

Die Zuschauer waren mittlerweile außer sich, und niemand konnte glauben, dass es weiterhin 0:0 stand. Die letzten Momente des Spiels waren geprägt von weiteren Angriffen, wobei die Heimmannschaft bis zur letzten Sekunde um den Siegtreffer kämpfte.

Als der Schiedsrichter schließlich das Spiel abpfiff, waren sowohl die Spieler als auch die Fans enttäuscht über das torlose Unentschieden, dies auf der Seite der Gastgeber. Die Gäste holten einen kaum erwarteten Punkt und haben die Rote Laterne an Edelstauden abgegeben.

Bericht Florian Kober

