Kein Sieger: Gußwerk und Breitenau teilen sich mit einem 1:1 die Punkte!

Details Samstag, 05. September 2020 21:15

In der 2. Runde der Gebietsliga Mürz traf am Samstagnachmittag um 17:00 Uhr der SC Gußwerk auf den SV Breitenau. Das letzte Duell endete torlos. In der 1. Runde konnte sich Gußwerk zuhause mit einem 4:1 gegen Tragöß/St.Katharein durchsetzen. Die Partie Breitenau gegen Mautern musste letztes Wochenende Witterungsbedingt abgebrochen werden. 110 Zuseher verfolgten dieses Spiel, welches von Schiedsrichter Samir Hodzic geleitet wurde.

Gußwerk mit dem besseren Start

Die Heimischen kamen besser in diese Partie und machten von Beginn an Druck. Die erste Verwarnung in diesem Spiel bekam Johannes Huber von den Gästen nach einem Foulspiel in der 22. Minute. Nach 30 gespielten Minuten traf dann Michael Svihorik per Freistoß zum verdienten 1:0 für Gußwerk. In der Folge hatten die Heimischen immer wieder gute Möglichkeiten, konnten jedoch aus den ganzen Chancen kein Tor erzielen. In der 32. Spielminute sah Stefan Kornthaler vom Schiedsrichter nach einem Foulspiel den Gelben Karton. Eine Minute vor der Halbzeit sah der erste Heimische Spieler, Martin Schweiger, nach einem Foulspiel die Gelbe Karte. Mit der 1:0 Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

Breitenau kann ausgleichen

Breitenau drückte in der 2. Halbzeit mehr aus Tempo und so blieb es eine spannende Partie. Nach 56 gespielten Minuten sah David Berger, abermals wegen eines Foulspiels, den Gelben Karton. In den letzten 15 Minuten konnten die Heimischen nicht mehr so ganz mitheilten und so traf Kevin Perner in der 80. Spielminute zum 1:1 Ausgleich. In der 88. Minute verwarnte der Schiedsrichter, Christian Huber nach einem Foulspiel. In der ersten Minute der Nachspielzeit sah der Torschütze zum 1:1, Kevin Perner auch wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte. Am Ende blieb es beim Unentschieden und so teilte man sich die Punkte. Nächste Woche bestreitet Gußwerk das erste Auswärtsspiel in der Saison in Parschlug. Breitenau empfängt zuhause Tragöß/St.Katharein.

SC Gußwerk - SV Breitenau 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (30. Svihorik), 1:1 (80. Perner)

Stimme zum Spiel:

Michael Schmied (Trainer Gußwerk)

„Wir sind gut in die Partie gekommen und nach 30 Minuten durch einen Freistoßtreffer in Führung gegangen. In der 1. Halbzeit hatten wir viele 100%ige Chancen und hätte höher zur Halbzeit führen müssen. Breitenau hat in der 2. Halbzeit dann mehr aufs Tempo gedrückt und in den letzten 15-20 Minuten sind wir etwas eingegangen, weil wir auch viel in der 1. Halbzeit investiert haben. Unterm Strich sind wir mit dem Unentschieden zufrieden. Es war eine starke Partie von beiden Mannschaften und die Leistung meiner Mannschaft war sehr stark.“

