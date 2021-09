Tragöß-St. Katharein triumphiert gegen Mautern

Details Sonntag, 26. September 2021 14:36

Im Spiel von SC Tragöß-St. Katharein gegen SV Union Mautern in der Gebietsliga Mürz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Tragöß-St. Katharein. Gegen Tragöß/Kathar. setzte es für SVU Mautern eine ungeahnte Pleite.

Gleich zu Spielbeginn trifft Mautern zur Führung (1.). Patrick Kurz Hölzl lässt dem gegnerischen Torwart keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Mauterner gleich nachlegen, woraus aber nichts wird. Auch die Gastgeber kommen dann besser ins Spiel, doch richtig zwingende Tormöglichkeiten schauen nicht heraus. So plätschert das Spiel dann dahin und es geht mit der knappen Führung schließlich auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. In der 48. Minute bringt Maximilian Voller den Ball im Netz von SV Union Mautern unter. Es sollte aber nur wenige Augenblicke dauern, ehe wieder die Mauterner führen. Jetzt erst recht, dachte sich Costel Suingiu, der kurz nach dem Nackenschlag neuerlich den Ausgleich parat hat (56.). Welch eine verrückte Partie. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Neun Minuten später geht SC Tragöß-St. Katharein durch den zweiten Treffer von Voller in Führung. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Timo Riegel (Obmann Tragöß): "Wir haben schon in den letzten Wochen gut gespielt. Dieses Mal konnten wir es auch in Punkte ummünzen. Wir hatten in den entscheidenden Momenten auch das Glück auf unserer Seite. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung."

Gebietsliga Mürz: SC Tragöß-St. Katharein – SV Union Mautern, 3:2 (0:1)

1 Patrick Kurt Hoelzl 0:1

48 Maximilian Voller 1:1

50 Andreas Juergen Berger 1:2

56 Costel Suingiu 2:2

65 Maximilian Voller 3:2

