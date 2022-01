Offensiv-Defizite: UFC Mariazell ist auf Schadensbegrenzung aus

Details Samstag, 22. Januar 2022 13:49

137 Tage oder länger ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Mürz lacht nach der Herbstrunde, der FC Rohrer Proleb, gefolgt vom SC Parschlug, der drei Zähler weniger aufweist. Mit bereits 13 Punkten Rückstand ist der SVU Mautern an der dritten Tabellenstelle zu finden. Der UFC HöZe Mariazell weist 14 Punkte aus 10 Begegnungen auf und ist am 5. Tabellenplatz antreffbar. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Mariazell Langzeit-Trainer Peter Mandl stellt sich den 11 neu ausgearbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Peter Mandl: "Aufgrund der vielen gegebenen Ausfälle muss man im Endeffekt mit der Hinrunde soweit zufrieden sein."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Peter Mandl: "Unsere Stärke ist der gesamte Kader, der überwiegend aus motivierten Spielern besteht die auch eingesetzt werden."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Peter Mandl: "Aller Voraussicht nach wird es diesbezüglich keine Veränderungen geben."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Peter Mandl: "Handlungsbedarf ist in der Offensive aufgrund der Verletzung des Top-Stürmers Roman Maciejak gegeben."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Peter Mandl: "Eben Maciejak sowie im zentralen Mittelfeld Fabian Mandl. Dadurch wird die Rückrunde auch schwierig werden für uns."

Der UFC Mariazell/St. Sebastian wird wohl auch diesmal mit einem Mittelfeldplatz Vorlieb nehmen müssen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Peter Mandl: "Voraussichtlicher Trainingsbeginn ist Dienstag, der 1. Feber."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Peter Mandl: "Unsere Vorgabe ist es, weiterhin in der vorderen Tabellenhälfte eine Rolle zu spielen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Peter Mandl: "Die Entscheidung obliegt dem jeweiligen Spieler."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Peter Mandl: "Proleb wird die Tabellenführung auch nach dem letzten Spieltag inne haben."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Peter Mandl: "Ich hoffe doch, dass unser Team wieder einmal bei einer WM mit von der Partie ist."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Peter Mandl: "Bei uns sind alle Spieler die zum Team passen, ob Promi oder nicht, jederzeit gerne willkommen."

Bild: UFC Mariazell/St. Sebastian

© Robert Tafeit