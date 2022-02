Völlig neues Antlitz: 8 Neue sollen den Oberaichern Beine machen

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 20:12

137 Tage oder länger ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Mürz lacht nach der Herbstrunde, der FC Rohrer Proleb, gefolgt vom SC Parschlug, der drei Zähler weniger aufweist. Mit bereits 13 Punkten Rückstand ist der SVU Mautern an der dritten Tabellenstelle zu finden. Der SV Oberaich Grill-Stadtwerke Oberaichweist 11 Punkte aus 10 Begegnungen auf und ist am verbesserungsfähigen 8. Tabellenplatz antreffbar. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Oberaich-Obmann Patrick Doppelhofer stellt sich den 11 neu ausgearbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Patrick Doppelhofer: "Weit unter dem Niveau. Wir hatten aber leider auch Verletztungspech."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Patrick Doppelhofer: "Wir spielen extrem viele Torchancen raus, aber leider mangelt es an der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor des Gegners Tor."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Patrick Doppelhofer: "Jan Neubauer aus Kammern, Kevin Prinz aus der Breitenau, Nico Bäumer aus Proleb, Bibolat Abdulaev von ESV Mürzzuschlag, Stefan Mocharitsch von Proleb, Michael Wetzstein von Proleb, Davide Wetzstein von Traboch und Marco Rossmann von Tragöß."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Patrick Doppelhofer: "Im großen und ganzen bin ich jetzt sehr zufrieden und hoffe dass unsere Neuen den Kader wieder entsprechend aufmöbeln."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Patrick Doppelhofer: "Rene Strebinger wurde am Meniskus operiert da muss man abwarten, aber es sieht sehr gut aus."

Am 7. Spieltag fährt der SV Oberaich zuhause einen knappen 2:1-Sieg gegen Gußwerk ein.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Patrick Doppelhofer: "Trainingsbeginn war am 31.1."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Patrick Doppelhofer: "Einige Plätze nach oben gut machen und von Verletzungen verschont bleiben."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Patrick Doppelhofer: "Mach ich mir keine sorgen bis auf 2 sind alle geimpft."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Patrick Doppelhofer: "Der FC Proleb macht das."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Patrick Doppelhofer: "Leichter könnte die Auslosung nicht fallen. Also ich denke schon."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Patrick Doppelhofer: "Wir haben mit Günther Glösl den besten Trainer."

Bild: SV Oberaich

© Robert Tafeit