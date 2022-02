Steigerung nötig: St. Michael II will dem Abstieg ein Schnippchen schlagen

Details Montag, 07. Februar 2022 13:24

137 Tage oder länger ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Mürz lacht nach der Herbstrunde, der FC Rohrer Proleb, gefolgt vom SC Parschlug, der drei Zähler weniger aufweist. Mit bereits 13 Punkten Rückstand ist der SVU Mautern an der dritten Tabellenstelle zu finden. Der ESV St. Michael II weist 6 Punkte aus 10 Begegnungen auf und ist am verbesserungsfähigen 10. bzw. vorletzten Tabellenplatz antreffbar. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. St. Michael II-Trainer Klaus Schwarzenbacher stellt sich den 9 Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Klaus Schwarzenbacher: "Nach nicht so guten Start haben sich die Ergebnisse nach Mannschaftlicher geschlossenen Leistungen noch zum positiven entwickelt."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Klaus Schwarzenbacher: "Stärken/Mannschaftliche Geschlossenheit, Hebel ansetzen/Körperlichen Bereich. Unser Ziel im Verein ist es unsere Jungen für die KM I vorzubereiten."



Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Klaus Schwarzenbacher: "Leider ist unser Kapitän und verlängerter Arm zum Trainerteam Schatzl Daniel auf Auslandsstudium in Amerika und diverse Spieler werden mehr Spielzeit in der Landesliga bekommen aber unser ,,Michöl Publikumsliebling‘‘ Karl Flo ist von Kraubath retour und wir unser Trainerteam unterstützen."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Klaus Schwarzenbacher: "Zum Glück sind wir vom gröberen Verletzungen verschont geblieben."

Der ESV St. Michael II wird im Frühjahr alle Anstrengungen bemühen, um die Klasse zu halten.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Klaus Schwarzenbacher: "Weil unsere Halle von der Gemeinde gesperrt wurde haben sich unsere Spieler mit Laufeinheiten fitgehalten."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Klaus Schwarzenbacher: "Natürlich den Klassenerhalt mit positiven Ergebnissen und Spieler an die KM I heranzuführen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Klaus Schwarzenbacher: "Hoffentlich werden alle Ligen sportlich fair mit Publikum beendet."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Klaus Schwarzenbacher: "Proleb und Parschlug."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Bei welchem Club würdest du gerne als Trainer arbeiten?

Klaus Schwarzenbacher: "Ich kann mir vorstellen, nur als Trainer beim Heimatverein in St. Michael bei der KM II zu arbeiten."

Bild: ESV St. Michael

© Robert Tafeit