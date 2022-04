Knappe Geschichte: St. Marein/Lorenzen fightet St. Michael II nieder

Details Samstag, 30. April 2022 22:31

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SV St. Marein/St. Lorenzen und der Zweitvertretung von ESV St. Michael an diesem 16. Spieltag. St. Marein-Lorenzen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Die Gäste hatten einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Ersatzgeschwächtes St. Michael schlägt sich wacker

St. Michael II ging in der 19. Minute in Führung. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Sandro Krebs beförderte das Leder zum 1:1 von St. Marein/L. in die Maschen (46.) - Halbzeitstand: 1:1.

Die Gäste haben die Nase knapp vorne

Dominik Baumann brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SV St. Marein/St. Lorenzen über die Linie (63.). Gramos Bahtiri erhöhte für St. Marein-Lorenzen auf 3:1 (75.). Kurz vor Ultimo war noch Fabio Angerer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von ESV St. Michael II verantwortlich (84.). Schließlich sprang für St. Marein/L. gegen St. Michael II ein Dreier heraus - Spielendstand; 2:3.

55 Tore kassierte ESV St. Michael II bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Mürz. Der Gastgeber findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Nun musste sich St. Michael II schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. ESV St. Michael II ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Bei SV St. Marein/St. Lorenzen präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). St. Marein-Lorenzen holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte St. Marein/L. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SV St. Marein/St. Lorenzen derzeit auf dem Konto. St. Marein-Lorenzen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am 14.05.2022 empfängt St. Michael II in der nächsten Partie UFC HöZe Mariazell. St. Marein/L. erwartet am Samstag SC Parschlug.

Startformationen:

St. Michael: Maurice Pracher - Adrian Rabl (K), Florian Kargl, Kevin Wagner, Omid Rahimi - Gabriel Bertolo, Sahsudin Smajlovic, Florian Rogatsch, Assad Mohamad, Christian König - Fabio Angerer

St. Marein-Lorenzen: Christopher Mandl, Michael Geissler (K), Stephan Stengl, Julian Sonnberger, Miroslav Bosnjak, Gramos Bahtiri, Nico Krebs, Sandro Krebs, Nico Stadlhofer, Lukas Geissler, Dominik Baumann



Sportplatz St. Michael, 50 Zuseher, SR: Akin Er

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mürz: ESV St. Michael II – SV St. Marein/St. Lorenzen, 2:3 (1:1)

84 Fabio Angerer 2:3

75 Gramos Bahtiri 1:3

63 Dominik Baumann 1:2

46 Sandro Krebs 1:1

19 Christian Koenig 1:0