Mautern dreht Krimi gegen St. Marein-Lorenzen nach 0:2-Rückstand

Details Montag, 17. April 2023 12:11

Bei SVU Raiffeisen Mautern holte sich SV St. Marein/St. Lorenzen eine 2:4-Schlappe ab. Dabei führten die Marainer nach wenigen Minuten schon mit 2:0. Die Mauterner drehten das Spiel aber noch und holten sich die drei Punkte. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

St. Marein-Lorenzen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sandro Krebs traf in der sechsten Minute zur frühen Führung - nach einem Pfostenschuss von Bahtiri kann Krebs den Nachschuss verwerten. Bereits in der 14. Minute erhöhte Vukasin Petrovic den Vorsprung der Gäste - nach schöner Vorarbeit von Bahtiri schiebt Petrovic souverän ein. Lukas Schiester versenkte den Ball in der 19. Minute im Netz von St. Marein/L. Damit ist der Anschlusstreffer nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste passiert. SVU Mautern glich nur wenig später aus (25.), sodass es fortan 2:2 stand. Schöner Eckball und der Ball landet per Kopf im Tor - zuvor hatte Marein die Top-Chance auf das 3:1. Stattdessen stellte die Heimmannschaft mit dem 3:2 in der 38. Minute die Weichen auf Sieg - per Elfmeter. Damit haben die Mautener das Spiel gedreht. Zur Pause war Mautern im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Im zweiten Durchgang sieht das Publikum ein Hin und Her. Beide Mannschaften spielen mit offenem Visier. Marein wirft in der Schlussphase alles in die Schlacht, doch anstatt des Ausgleichs fällt die Entscheidung. Für das 4:2 von SVU Raiffeisen Mautern zeichnete Dietmar Hopf verantwortlich (60.). SV St. Marein/St. Lorenzen war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Die drei Punkte brachten für SVU Mautern keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mautern präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 38 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SVU Raiffeisen Mautern. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SVU Mautern momentan auf dem Konto.

St. Marein-Lorenzen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt St. Marein/L. die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Mautern gerät man immer weiter in die Bredouille. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV St. Marein/St. Lorenzen in dieser Saison. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat St. Marein-Lorenzen derzeit auf dem Konto. Die schmerzliche Phase von St. Marein/L. dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Am kommenden Sonntag trifft SVU Raiffeisen Mautern auf UFC HöZe Mariazell, SV St. Marein/St. Lorenzen spielt tags zuvor gegen SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck.

Christoph Feil (Co-Trainer Mautern): "Die ersten 15 Minuten waren sehr schwach von uns und wir haben 2 Tore bekommen. Aber dann hat meine Mannschaft Moral bewiesen und noch vor der Halbzeit das Spiel gedreht. In Halbzeit 2 hatten beide Mannschaft einige gute Chancen. Nachdem 4:2 war der Deckel drauf. Danach waren wir den 5:2 näher, deswegen würde ich sagen, dass der Sieg auch verdient war."

Gebietsliga Mürz: SVU Raiffeisen Mautern – SV St. Marein/St. Lorenzen, 4:2 (3:2)

60 Dietmar Hopf 4:2

38 Patrick Kurt Hoelzl 3:2

25 Patrick Kurt Hoelzl 2:2

19 Lukas Schiester 1:2

14 Vukasin Petrovic 0:2

6 Sandro Krebs 0:1

