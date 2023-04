Zwei Mal Spiel gedreht: Mariazell bezwingt Mautern vor eigenem Publikum

Details Montag, 24. April 2023 11:31

Im Spiel von SVU Mautern gegen UFC Mariazell gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Ausgangslage sprach für Mariazell, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Mautern hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:1 durchgesetzt.

Für das erste Tor sorgte Michal Oswiecimka. In der 22. Minute traf der Spieler von UFC HöZe Mariazell ins Schwarze. Daniel Wolfgang Stenitzer schockte UFC Mariazell und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SVU Raiffeisen Mautern (23./36.). Mit einem Tor Vorsprung für SVU Mautern ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 67. Minute war Oswiecimka mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dawid Artur Stanuszek einen Treffer für Mariazell im Ärmel hatte (81.). Am Schluss gewann UFC HöZe Mariazell gegen Mautern.

Trotz der Niederlage belegt SVU Raiffeisen Mautern weiterhin den vierten Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Im Tableau hatte der Sieg von UFC Mariazell keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Mariazell präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 42 geschossene Treffer gehen auf das Konto von UFC HöZe Mariazell. UFC Mariazell knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Mariazell elf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der UFC HöZe Mariazell ungeschlagen ist.

Am kommenden Samstag trifft SVU Mautern auf die Zweitvertretung von ASC Rapid Kapfenberg (16:00 Uhr), UFC Mariazell reist zu SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck (17:00 Uhr).

Christoph Feiel (Co-Trainer Mautern): "Wir haben wieder einen Rückstand gedreht und sind mit einer 2:1-Führung in die Pause. Danach hatten wir einfach kein Spielglück und so ist es dann leider eine 2:3-Niederlage geworden. Bitter, aber so ist der Fußball."

Gebietsliga Mürz: SVU Raiffeisen Mautern – UFC HöZe Mariazell, 2:3 (2:1)

81 Dawid Artur Stanuszek 2:3

67 Michal Oswiecimka 2:2

36 Daniel Wolfgang Stenitzer 2:1

23 Daniel Wolfgang Stenitzer 1:1

22 Michal Oswiecimka 0:1

