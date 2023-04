Niklasdorf weiter im Gleichschritt mit St. Barbara: Klarer Sieg in Krieglach

Details Sonntag, 30. April 2023 20:24

Mit 0:2 verlor die Reserve von TuS Krieglach am vergangenen Samstag zu Hause gegen Atus Niklasdorf. Die Beobachter waren sich einig, dass Krieglach II als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel hatte Niklasdorf mit 2:1 gewonnen. Niklasdorf bleibt damit weiter an der Tabellenspitze - im Gleichschritt mit St. Barbara.

Schon im ersten Durchgang ist Nikasdorf das bessere Team, kann aber aus den sich ergebenden Möglichkeiten zunächst kein Tor machen. Auch weil der Goalie der Krieglacher, Philip Sommer, immer wieder auf seinem Posten ist. In der 28. Minute ist er dann aber doch matchlos. Marco Pigneter traf zum 1:0 zugunsten des Ligaprimus. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Im zweiten Durchgang riskieren die Krieglacher und wollen den Ausgleich erzielen. Daraus wird aber nichts. Niklasdorf steht hinten gut und lässt wenig bis nichts zu. Beide Trainer nehmen dann Wechsel vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Kurz vor Schluss ist das Spiel entschieden: Der Treffer von Pigneter in der 84. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Schluss gewann Atus Raika Niklasdorf gegen EKRO TuS Krieglach II.

Trotz der Niederlage belegt TuS Krieglach II weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Situation bei Krieglach II bleibt angespannt. Gegen Atus Niklasdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Zu-null-Sieg lässt Niklasdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. An den Gästen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 14-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Gebietsliga Mürz. Mit dem Sieg baute Atus Niklasdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Atus Raika Niklasdorf elf Siege, drei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Niklasdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft EKRO TuS Krieglach II auf SV Breitenau, Atus Raika Niklasdorf spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von ESV St. Michael.

Dominik Leodolter (Trainer Niklasdorf): "Ich denke, dass wir einen verdienten Sieg eingefahren haben, auch wenn wir lange gebraucht haben, das erste Tor zu erzielen. Die Tabellenführung ist natürlich super, aber trotzdem nur eine Momentaufnahme. Wir bleiben drauf."

Gebietsliga Mürz: EKRO TuS Krieglach II – Atus Raika Niklasdorf, 0:2 (0:1)

84 Marco Pigneter 0:2

28 Marco Pigneter 0:1

