Niklasdorf müht sich zu Sieg über St. Marein-Lorenzen

Atus Raika Niklasdorf und SV St. Marein/St. Lorenzen boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. St. Marein-Lorenzen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Atus Niklasdorf hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Blitzstart von Niklasdorf

Vor 150 Zuschauern stellte Ryan Hernaus das 1:0 für den Ligaprimus sicher (9.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Simon Gaulhofer die Führung der Heimmannschaft aus. Mit der Führung für Niklasdorf ging es in die Halbzeitpause. Stephan Stengl ließ sich in der 46. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für St. Marein/L. Für das 3:1 von Atus Raika Niklasdorf zeichnete Lukas Kraschitzer verantwortlich (87.). In der Nachspielzeit (94.) gelang Nico Krebs der Anschlusstreffer für SV St. Marein/St. Lorenzen. Zum Schluss feierte Atus Niklasdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gast.

Weiter Vollgas

Wer soll Niklasdorf noch stoppen? Atus Raika Niklasdorf verbuchte gegen St. Marein-Lorenzen die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Mürz weiter an. Die Offensive von Atus Niklasdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch St. Marein/L. war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer von Niklasdorf in dieser Spielzeit zu. Atus Raika Niklasdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Neun Spiele ist es her, dass Atus Niklasdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Durch diese Niederlage fällt SV St. Marein/St. Lorenzen in der Tabelle auf Platz zehn zurück. Vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat St. Marein-Lorenzen derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass St. Marein/L. nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Niklasdorf zu UFC HöZe Mariazell, am gleichen Tag begrüßt SV St. Marein/St. Lorenzen die Zweitvertretung von ESV St. Michael vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel:

Dominik Leodolter (Trainer Niklasdorf): "Wir wussten dass das Spiel ein sehr schweres werden wird, weil wir in Marein auch schon große Probleme hatten. Eine Mannschaft, die klar unter ihren Wert geschlagen ist laut der Tabellensituation. Wir kamen sehr schwer ins Spiel und hatten wenige gute Situationen, wo wir wie gewohnt gut durch kombinieren konnten, somit ergaben sich nur wenige gut Chancen auf beide Seiten und das war dann auch kein Zufall, dass beide Tore in der ersten Halbzeit durch Standardsituationen passierten. Nach der Pause nahm Marein das Spiel mehr in die Hand und hatte mehr Spielanteile, wo wir durch Umschaltmomente das eine oder andere Mal Räume in der gegnerischen Hälfte finden konnten und zu zwei Top-Chancen kommen konnten. Marein hatte dann auch noch gute Chancen, die vorerst ungenutzt blieben. Das 3:2 von Marein kam dann zu spät, um die Partie noch einmal zu gefährden, weshalb wir sehr wichtige Punkte im Titelrennen sammeln konnten. Die Richtung stimmt und mit diesem Gefühl, breiter Brust und Selbstvertrauen fahren wir Samstag nach Mariazell."

Gebietsliga Mürz: Atus Raika Niklasdorf – SV St. Marein/St. Lorenzen, 3:2 (2:0)

94 Nico Krebs 3:2

87 Lukas Kraschitzer 3:1

46 Stephan Stengl 2:1

44 Simon Gaulhofer 2:0

9 Ryan Hernaus 1:0

