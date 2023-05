Niklasdorf nach Sieg im Spitzenspiel in Mariazell weiter auf Titelkurs

Details Montag, 22. Mai 2023 12:09

Erfolgreich brachte Atus Niklasdorf den Auswärtstermin bei UFC Mariazell über die Bühne und gewann das Match mit 3:1. Auf dem Papier ging Niklasdorf als Favorit ins Spiel gegen Mariazell – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte UFC HöZe Mariazell auswärts einen 3:1-Sieg verbucht. Niklasdorf kickt Mariazell damit wohl aus dem Titelrennen, liegen die Mariazeller jetzt vier Runden vor Schluss doch schon sieben Punkte zurück - bei einem Spiel weniger der Niklasdorfer. Einziger verbleibender Konkurrent ist St. Barbara, das drei Zähler zurückliegt.

Niklasdorfer Pausenführung

Marco Pigneter brachte das Heimteam in der 23. Minute ins Hintertreffen. Lukas Kraschitzer schoss die Kugel zum 2:0 für Atus Raika Niklasdorf über die Linie (28.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Tabellenführer. Dawid Artur Stanuszek schoss für UFC Mariazell in der 50. Minute das erste Tor. In der 76. Minute erhöhte Lukas Fellegger auf 3:1 für Atus Niklasdorf. Letzten Endes holte Niklasdorf gegen Mariazell drei Zähler.

In der Tabelle liegt UFC HöZe Mariazell nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. UFC Mariazell verbuchte insgesamt zwölf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

45 Punkte

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Atus Raika Niklasdorf 45 Zähler zu Buche. Wer die Gäste besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 18 Gegentreffer kassierte Atus Niklasdorf.

Mit insgesamt 45 Zählern befindet sich Niklasdorf voll in der Spur. Die Formkurve von Mariazell dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für UFC HöZe Mariazell ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von ESV St. Michael (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Atus Raika Niklasdorf mit der Reserve von ASC Rapid Kapfenberg.

Stimme zum Spiel:

Dominik Leodolter (Trainer Niklasdorf): "Ein sehr schnelles, umkämpftes Spiel mit etwas mehr Spielanteil für uns. Gleich zu beginn hatten wir eine 100% Torchance, die ungenutzt blieb. Jedoch war die Pausenführung 2:0 völlig in Ordnung, da wir mit guten Kombinationen durchspielen konnten und oft zu sehr guten Möglichkeiten gekommen sind. Die Erleichterung in der Mannschaft war riesig nach diesem Erfolg. 9 Siege in Folge machen Lust auf mehr und wir freuen uns auf die kommende Woche mit zwei Spielen, wo das Ziel klar ist: gewinnen. Wir haben es uns vorgenommen, alle Spiele im Frühjahr zu gewinnen und dieses Ziel wird mit viel Nachdruck verfolgt. Vielen Dank auch an unsere Fans, die uns so zahlreich unterstützen, zuhause wie auswärts."

Gebietsliga Mürz: UFC HöZe Mariazell – Atus Raika Niklasdorf, 1:3 (0:2)

76 Lukas Fellegger 1:3

50 Dawid Artur Stanuszek 1:2

28 Lukas Kraschitzer 0:2

23 Marco Pigneter 0:1

