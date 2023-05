Mautern holt 0:2-Rückstand gegen Breitenau auf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 20:44

Im Spiel von SVU Mautern gegen Breitenau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Mautern. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Breitenau legt vor

SVU Raiffeisen Mautern geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Gosch das schnelle 1:0 für SV Breitenau erzielte. Benjamin Plasch-Lies versenkte den Ball in der 27. Minute im Netz von SVU Mautern. Die Hintermannschaft der Heimmannschaft ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mautern stellte das 1:2 sicher (49.). Die komfortable Halbzeitführung von Breitenau hielt nicht bis zum Abpfiff, denn SVU Raiffeisen Mautern schoss den Ausgleich in der 53. Spielminute. SV Breitenau kam nicht mehr ins Spiel zurück, Manuel Schmid brachte SVU Mautern sogar in Führung (69.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen hatte Breitenau das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Acht Niederlagen

Trotz des Sieges bleibt Mautern auf Platz fünf. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SVU Raiffeisen Mautern momentan auf dem Konto.

Nachdem SV Breitenau die Hinserie auf Platz zehn abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der Gast aktuell den vierten Rang. Breitenau führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SV Breitenau derzeit auf dem Konto.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) bekommt SVU Mautern Besuch von der Zweitvertretung von EKRO TuS Krieglach. Breitenau wird am kommenden Donnerstag von UFC HöZe Mariazell empfangen.

Stimme zum Spiel:

Christoph Feiel (Co-Trainer Mautern): "Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause so züruckzukommen, spricht für die Moral meiner Mannschaft. Aufgrund der sehr starken zweiten Hälfte auch ein verdienter Sieg."

Gebietsliga Mürz: SVU Raiffeisen Mautern – SV Breitenau, 3:2 (0:2)

69 Manuel Schmid 3:2

53 Patrick Kurt Hoelzl 2:2

49 Patrick Kurt Hoelzl 1:2

27 Benjamin Plasch-Lies 0:2

7 Daniel Gosch 0:1

