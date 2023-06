St. Barbara gewinnt bei St. Michael II und steht in Relegation

Details Montag, 12. Juni 2023 22:12

Die Zweitvertretung von St. Michael glänzte nicht beim Saisonausklang vor heimischem Publikum und verlor mit 3:5 gegen SC St. Barbara An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SC St. Barbara löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 3:0 einen Erfolg für die Gäste bejubelt. St. Barbara steht damit in der Relegation, wo man auf den Unterligavertreter Pöls.

Mathias Fraiss brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. In der 23. Minute brachte SC St. Barbara das Netz zum Zappeln. ESV St. Michael II versenkte die Kugel in der 25. Minute zum 1:2. Daniel Schatzl glich nur wenig später für die Gastgeber aus (29.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf SC St. Barbara zur Führung (43.). Zur Pause war SC St. Barbara im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Adrian Rabl schoss für St. Michael II in der 62. Minute das dritte Tor. SC St. Barbara stellte das 4:3 sicher (75.). Muhammet Asan stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:3 für SC St. Barbara her (90.). Am Ende verbuchte SC St. Barbara gegen ESV St. Michael II die maximale Punkteausbeute.

St. Michael II steht am Ende dieser enttäuschenden Saison auf dem zwölften Platz, sodass man nächste Saison eine Etage nach unten muss. Es passt ins Bild, dass die chronischen Abwehrprobleme von ESV St. Michael II auch im letzten Saisonspiel zum Vorschein kamen. Unterm Strich kassierte St. Michael II 63 Gegentreffer. Zum Saisonabschluss weist ESV St. Michael II lediglich fünf Siege vor, denen drei Remis und 14 Niederlagen gegenüberstehen.

Über weite Strecken der Saison zeigte SC St. Barbara große Qualität. Für den direkten Aufstieg reichte es allerdings nicht. Offensiv reichte in diesem Fußballjahr niemand SC St. Barbara das Wasser. Auch im letzten Match stellte SC St. Barbara Treffsicherheit unter Beweis. In der Summe aller Saisonspiele kommt SC St. Barbara auf 68 erzielte Tore. Für SC St. Barbara lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 15 Siegen, vier Remis und nur drei Pleiten eindrucksvoll belegt. In den letzten fünf Partien rief SC St. Barbara konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Gebietsliga Mürz: ESV St. Michael II – SC St. Barbara, 3:5 (2:3)

90 Muhammet Asan 3:5

75 Michael Hoedl 3:4

62 Adrian Rabl 3:3

43 Markus Woelfler 2:3

29 Daniel Schatzl 2:2

25 Julian Jaeger 1:2

23 Markus Woelfler 0:2

12 Mathias Fraiss 0:1

