Niklasdorf patzt im Spitzenspiel gegen St. Barbara, darf aber über Meistertitel jubeln

Details Montag, 05. Juni 2023 13:45

Am Sonntag trafen SC St. Barbara und Atus Raika Niklasdorf aufeinander. Das Match entschied SC St. Barbara mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC St. Barbara die Nase vorn. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Atus Niklasdorf hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden. Trotz der Niederlage von Niklasdorf ist ihnen der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Eine Runde vor Schluss liegen die Niklasdorfer uneinholbare fünf Punkte voran.

Florian Zuschnig stellte die Weichen für SC St. Barbara auf Sieg, als er in Minute 26 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Fabio Briza beförderte das Leder zum 1:1 von Niklasdorf in die Maschen (51.). In der 70. Minute bejubelte SC St. Barbara das 2:1. Das Heimteam baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als David Zuschnig in der 91. Minute traf. Am Schluss siegte SC St. Barbara gegen Atus Raika Niklasdorf.

Trotz des Sieges bleibt SC St. Barbara auf Platz zwei. Mit 63 geschossenen Toren gehört SC St. Barbara offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mürz. SC St. Barbara weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. SC St. Barbara ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 51 Punkten steht Atus Niklasdorf auf dem Platz an der Sonne. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Niklasdorf bisher 16 Siege, drei Remis und zwei Niederlagen.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist SC St. Barbara zur Zweitvertretung von ESV St. Michael, gleichzeitig begrüßt Atus Raika Niklasdorf SV Breitenau auf heimischer Anlage.

Gebietsliga Mürz: SC St. Barbara – Atus Raika Niklasdorf, 3:1 (1:0)

91 David Zuschnig 3:1

70 Michael Hoedl 2:1

51 Fabio Briza 1:1

26 Florian Zuschnig 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei