Relegation 22/23 Hinspiele: Turnau zeigt Tragöss - St. Katharein mit 5:0-Sieg Grenzen auf

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 22:07

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Mittwoch zum Duell zwischen dem SC Tragöss - St. Katharein und dem SV Turnau. Damit hieß es Zweiter aus der 1. Klasse Mur/Mürz B gegen Tabellenzehnten der Gebietsliga Mürz. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, die Tragösser haben aber eine bärenstarke Saison hinter sich. Am Mittwoch gab es nun einen glasklaren 5:0-Sieg für die Gäste, die damit die Tür zum Klassenerhalt weit aufgemacht haben.

Bärenstarke Turnauer

Das Spiel ist gerade einmal vier Minuten alt und schon steht es 1:0 für den Gebietsligisten. Lorenz Achatz nutzt die Chance eiskalt und bringt sein Team in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. David Kotzegger legt in der 24. Minute das 2:0 nach. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Gäste haben aber noch nicht genug. Die Gastgeber können das Spiel dann zwar etwas beruhigen, kurz vor der Pause entscheidet Turnau das Spiel dann aber. Achatz dreht zum zweiten Mal jubelnd ab, ehe es in die Kabinen geht.

Glasklare Angelegenheit

Im zweiten Durchgang schalten die Turnauer einen Gang zurück, dennoch gelingt in der 54. Minute schon das 4:0. Anfilofie Lubiemirescuemis. Tragöss ist chancenlos. Man kann sich gegen die Übermacht aus Turnau nicht erwehren. In der 73. Minute fällt dann auch noch das 5:0, was gleichzeitig der Enstand ist.

Tragöß - St. Katharein: Richard Pollerus, Marvin Dollmann, Maximilian Voller (K), Daniel Schöggl, Christoph Straßegger, Alexander Hochsteiner, Zsolt Lakatos, Thomas Hoffmann, Felix Thaller, Julian Traxler, Christoph Hoffmann



Ersatzspieler: Costel Suingiu, Dominik David Schmitz, Thomas Kothgassner, Codin-Marius Dogar, Kevin Krammer

Trainer: Alfred Pichler



Turnau: Lorenz Kindelsberger - Andreas Gössnitzer, Michael Dotter (K), Maximilian Trois - Gregor Wenzel, Denis Boboi , BSc, David Kotzegger, Daniel Wenzel, Sebastian Weißenbacher - Anfilofie Liubimirescu, Lorenz Achatz



Ersatzspieler: Manuel Weissenbacher, Michael Wöls, Sebastian-Constantin Rotariu, Mario Lastro, Niklas Gassner



Trainer: Roland Hirtner

