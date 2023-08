Sechs Tore! Mariazell deklassiert Parschlug

Details Sonntag, 20. August 2023 08:51

UFC HöZe Mariazell kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Den Grundstein für die drei Punkte legten die Mariazeller schon in Halbzeit 1, wo man mit 2:0 führte,





Führung für Mariazell

Die Anhänger von SC Parschlug unter den 80 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da die Gäste früh auf die Verliererstraße gerieten. Das 2:0 ließ UFC Mariazell zum zweiten Mal im Match jubeln (29.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Klare Sache

Dawid Artur Stanuszek legte in der 61. Minute zum 3:0 für Mariazell nach. Für das 4:0 von UFC HöZe Mariazell sorgte Michal Oswiecimka, der in Minute 73 zur Stelle war. Erneut traf Mariazell und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (76.). In der Nachspielzeit besserte Stanuszek seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für UFC HöZe Mariazell erzielte. Am Ende feierte Mariazell einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen SC Parschlug kam UFC Mariazell zu einem verdienten Sieg.

Der nächste Gegner von Mariazell, welcher in zwei Wochen, am 02.09.2023, empfangen wird, ist die Zweitvertretung von DSV Leoben. Parschlug hat nächste Woche SV St. Marein/St. Lorenzen zu Gast.

Gebietsliga Mürz: UFC HöZe Mariazell – SC Parschlug, 6:0 (2:0)

92 Dawid Artur Stanuszek 6:0

76 Damian Boguslaw Misan 5:0

73 Michal Oswiecimka 4:0

61 Dawid Artur Stanuszek 3:0

29 Damian Boguslaw Misan 2:0

12 Marco Winter 1:0

