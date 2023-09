Parschlug verkürzt gegen Krieglach zu spät

Details Montag, 04. September 2023 12:27

Die Reserve von EKRO TuS Krieglach und SC Parschlug boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Parschluger kamen zwar zwei Mal heran, doch am Sieg der Krieglacher änderte das nichts. Das Publikum sah dennoch eine bis zum Schluss spannende Partie.

Schleppender Start

Es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen zunächst gefährlich vor das Tor. Das sollte sich ändern. Bitt für Parschlug: Dragan Jurisic traf nach 17 Minuten mit einem Gewaltschuss aus 25 Metern nur die Stange. Dann gibt es plötzlich Elfmeter für die Krieglacher. Für den Führungstreffer von TuS Krieglach II zeichnete Marc-Andre Burger verantwortlich (32.) - er tritt an und verwandelt sicher. Noch vor der Halbzeit legte der Gastgeber seinen zweiten Treffer nach (41.). Mit der deutlichen Führung für Krieglach II ging es in die Halbzeitpause.

Parschlug verkürzt

Im zweiten Durchgang agiert Parschlug mutiger. In der 60. Minute brachte Werner Reitbauer den Ball im Netz von EKRO TuS Krieglach II unter. Geht noch etwas für die Parschluger? Nein, denn Nino Fabio Wagner versenkte die Kugel zum 3:1 für TuS Krieglach II (83.). Zwar verkürzt Parschlug noch einmal - Dragan Jurisic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für Parschlug ein (86.) - doch am Sieg der Krieglacher ändert das nichts mehr. Am Schluss gewann Krieglach II gegen den Gast.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich EKRO TuS Krieglach II in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Für Krieglach II steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Niederlagen einsammelte.

In der Defensivabteilung von SC Parschlug knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Drei Spiele und noch kein Sieg: SC Parschlug wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Das nächste Spiel von EKRO TuS Krieglach II findet in zwei Wochen statt, wenn man am 16.09.2023 die Zweitvertretung von DSV Leoben empfängt. Parschlug ist am kommenden Sonntag zu Gast bei SVU Raiffeisen Mautern.

Marco Mitterböck (Co-Trainer Parschlug): "Alles in allem war es ein Spiel, das auch zu unseren Gunsten ausgehen hätte können. Der Elfmeter nach einer halben Stunde, der sicherlich hart war, hat dann halt Krieglach auf die Siegerstraße geführt. Generell hatten wir uns natürlich mehr erhofft, weil wir als Absteiger aus der Unterliga einen gewissen Anspruch haben. Gleichzeitig haben wir im Sommer einen kompletten Neustart hingelegt, sieben, acht Stammspieler sind uns abhandengekommen. Bis unser neu zusammengestelltes Team, das aus Stützen der Vorsaison besteht und vor allem mit jungen Talenten aufgefüllt wurde, auch die entsprechenden Ergebnisse einfährt, dauert es eben etwas. Generell sehen wir aber im Training, dass wir wirklich gut arbeiten. Automatismen und eine entsprechende Hierarchie kommen aber vor allem über Erfolge, auf die wir schon bald hoffen."

Gebietsliga Mürz: EKRO TuS Krieglach II – SC Parschlug, 3:2 (2:0)

86 Dragan Jurisic 3:2

83 Nino Fabio Wagner 3:1

60 Werner Reitbauer 2:1

41 Timo Dormann 2:0

32 Marc-Andre Burger 1:0

