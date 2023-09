Mautern zieht in Turnau den Kürzeren

Details Montag, 04. September 2023 22:10

SVU Raiffeisen Mautern hatte am Samstag gegen SV Turnau mit 0:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Blitzstart von Turnau

Lorenz Achatz markierte vor 75 Zuschauern die Führung für Turnau (4.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt. Kurz vor Ultimo war noch David Kotzegger zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SV Turnau verantwortlich (90.). Letzten Endes ging Turnau im Duell mit SVU Mautern als Sieger hervor.

Jetzt punktegleich

SV Turnau ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit Mautern und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 6:4 auf dem zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Turnau auf SV Breitenau, SVU Raiffeisen Mautern spielt tags darauf gegen SC Parschlug.

Christoph Feiel (Sektionsleiter Mautern): "Wir sind denkbar ungünstig in das Spiel gestartet und bereits früh in Rückstand geraten. Danach hatten wir einge wenige gute Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Jetzt heißt es abhaken und voller Fokus auf das Match gegen Parschlug am Sonntag!"

Gebietsliga Mürz: SV Turnau – SVU Raiffeisen Mautern, 2:0 (1:0)

90 David Kotzegger 2:0

4 Lorenz Achatz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.