Stenitzer-Goldtor bringt SVU Mautern drei Punkte beim SC Parschlug

Details Montag, 11. September 2023 10:01

Erfolglos ging der Auswärtstermin von Parschlug bei SVU Raiffeisen Mautern über die Bühne. SC Parschlug verlor das Match mit 0:1. Bitter aus Sicht von Parschlug: Das spielentscheidende Tor fiel erst in der 83. Minute. Langenwang warf zwar noch einmal alles nach vorne, war aber nicht mehr erfolgreich.

Keine Treffer

Die erste Halbzeit ist über weite Strecken verhalten. Die Gastgeber und die Gäste agieren zurückhaltend. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Führung in Schlussphase

Die zweite Halbzeit verläuft dann anders: Mautern wird konkreter im Spiel nach vorne und auch Parschlug agiert mutiger. Dass SVU Mautern in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Daniel Wolfgang Stenitzer, der in der 83. Minute zur Stelle war - er setzt sich alleine gegen mehrere Gegenspieler durch und trifft. Am Ende verbuchte Mautern gegen Parschlug die maximale Punkteausbeute.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es SVU Raiffeisen Mautern wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den zweiten Rang verbessert hat. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams.

Nach vier bestrittenen Begegnungen ist SC Parschlug Letzter der Gebietsliga Mürz.

SVU Mautern ist am Samstag auf Stippvisite bei SV Breitenau. Für SC Parschlug geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 23.09.2023 bei der Reserve von DSV Leoben gastiert.

Stimme zum Spiel:

Christoph Feiel (Sektionsleiter Mautern): "Ein spiel auf Messers Schneide: Nach hartumkämpften 85 Minuten und Chancen auf beiden Seiten konnte sich die Heimmannschaft mit einem schlussendlich doch verdienten Sieg durchsetzen."

Aufstellungen:

SVU Raiffeisen Mautern: Sascha Hubmann, Matthias Lukas Berger, Martin Müller, David Neumeister, Daniel Wolfgang Stenitzer, Manuel Schmid, Dietmar Hopf, Elias Zötsch, Martin Werner Wegscheider, Patrick Kurt Hölzl (K), Markus Neuhold



Ersatzspieler: Markus Kühberger, Günter Langreiter, Daniel Schiester, Michael-Cem Kaya, Patrick Hubner, Björn Erdkönig



Trainer: Ernst Lercher





Parschlug: Rene Tratsch - Jan Müller, Alexander Sommerauer (K), Werner Steindl, Branimir Glavas - Matthias Fellner, Florian Fürtinger, Werner Reitbauer, Mario Zink, Marcel Reiter - Dragan Jurisic



Ersatzspieler: Kilian Trub, Tobias Eppich, Philipp Graf, Marco Mitterböck , BA MA, Anto Colic, Sebastian Trub



Trainer: Michael Krebs

Gebietsliga Mürz: SVU Raiffeisen Mautern – SC Parschlug, 1:0 (0:0)

83 Daniel Wolfgang Stenitzer 1:0

