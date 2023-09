Spannendes Duell: SV Turnau besiegt SV Traboch mit 4:2 in torreichem Spiel

Details Freitag, 15. September 2023 21:25

In einer packenden Partie zwischen dem SV Traboch und dem SV Turnau gab es am Ende einen verdienten Sieger. Vor 80 Zuschauern lieferten sich die beiden Teams ein spannendes Duell, das mit einem Endstand von 2:4 (2:2) für SV Turnau endete.

Unentschieden nach dem ersten Durchgang

Schon in den ersten 20 Minuten des Spiels zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften gewillt waren, alles zu geben. Lorenz Achatz brachte SV Turnau in der 20. Minute in Führung, und die Gäste jubelten über die frühe Führung. Doch SV Traboch ließ sich nicht beirren und glich in der 38. Minute aus, als Martin Wolz den Ball im Netz versenkte.

Das Spiel blieb hochspannend, und SV Turnau schlug erneut zu, als sie in der 42. Minute die erneute Führung erzielten. Doch SV Traboch konterte schnell, und Martin Wolz traf erneut, dieses Mal in der 44. Minute, und sorgte somit für den Ausgleich. Mit einem 2:2-Unentschieden ging es in die Halbzeitpause.

Turnau gab in der zweiten Halbzeit Vollgas

In der zweiten Halbzeit ging SV Turnau entschlossen in die Offensive und erzielte das entscheidende Führungstor durch ein Eigentor von Thomas Gallowitsch (67.). Kurz davor hätten die Hausherren aber in Führung gehen können - der Treffer wurde aber wegen Handspiels aberkannt. Die Gäste ließen nicht nach und erhöhten in der 79. Minute durch David Kotzegger auf 4:2. Am Ende nahm SV Turnau einen verdienten Auswärtssieg mit nach Hause.

Mit dieser Niederlage bleibt SV Traboch die schlechteste Defensivmannschaft der Liga, die bereits 18 Gegentreffer kassiert hat. Nach fünf Spieltagen sind die Gastgeber auf dem letzten Tabellenplatz.

Für SV Turnau bedeutet dieser Sieg einen Sprung in der Tabelle und sie belegen nun den zweiten Platz. Ihre Offensive hat bereits zehn Tore erzielt und ihre Bilanz lautet drei Siege und zwei Niederlagen.

Der nächste Prüfstein für SV Traboch ist das Spiel gegen SV Breitenau auf gegnerischem Platz am kommenden Sonntag um 16:00 Uhr. SV Turnau wird sich am gleichen Tag mit UFC HöZe Mariazell messen. Es verspricht eine aufregende Saison zu werden, in der beide Mannschaften weiterhin um Punkte kämpfen werden.

Stimmen zum Spiel:

Johann Schrittwieser, sportlicher Leiter Turnau:

"Es war die erwartet schwere Partie in Traboch. Die erste Hälfte war noch ausgeglichen. Wir hätten aber trotzdem das eine oder andere Tor mehr machen können. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert. Das 3:2 für uns ist im richtigen Moment gefallen. Kurz davor hatten wir aber Glück, dass das Tor von Traboch wegen Handspiels aberkannt wurde. Der Sieg war aber auch in dieser Höhe in Ordnung."

Roland Hirtner, Trainer Turnau:

"Die erste Halbzeit war ausgeglichen, wir hatten aber mehr Chancen. Jedesmal wenn wir geführt haben, haben wir aus dem Nichts ein dummes Gegentor bekommen. In der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel im Griff gehabt, hätten sogar noch höher gewinnen können. Großes Lob an den Schiedsrichter, das war eine hervorragende Leistung vom Unparteiischen."

Gebietsliga Mürz: SV Traboch – SV Turnau, 2:4 (2:2)

79 David Kotzegger 2:4

67 Eigentor durch Thomas Gallowitsch 2:3

44 Martin Wolz 2:2

42 Michael Woels 1:2

38 Martin Wolz 1:1

20 Lorenz Achatz 0:1

Aufstellungen:

Traboch: Lukas Schwaiger - Michael Plank, Daniel Sommer, Thomas Gallowitsch (K), Markus Steinacher - Fabian Brandl, Nino Stuhlpfarrer, Hannes Jansenberger, Marco Schickhofer - Martin Wolz, Nico Schickhofer



Ersatzspieler: Florian Gmeiner, Bernhard Karpf, Nico Florian, Melih Demir



Trainer: Andreas Hermann Bleimeier

Turnau: Lorenz Kindelsberger - Andreas Gössnitzer, Kevin Baumgartner, Maximilian Trois, Jonas Gassner - Michael Wöls, David Kotzegger, Daniel Wenzel (K), Manuel Weissenbacher - Anfilofie Liubimirescu, Lorenz Achatz



Ersatzspieler: Stefan Krautinger, Denis Boboi , BSc, Sebastian-Constantin Rotariu, Sebastian Weißenbacher, Roland Hirtner, Niklas Gassner



Trainer: Roland Hirtner

by René Dretnik

Symbolfoto: Florian Kober

