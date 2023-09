Nächster Erfolg für Breitenau - Kantersieg über Traboch

Details Montag, 25. September 2023 22:05

Breitenau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Breitenau. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Aldemir Amet Pelevan markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Harald Eder den Vorsprung von Breitenau. Mit dem 3:0 durch David Harrer schien die Partie bereits in der 22. Minute mit SV Breitenau einen sicheren Sieger zu haben. Daniel Thonhofer (34.) und Christian Huber (43.) brachten Breitenau mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Die Pausenführung von SV Breitenau fiel deutlich wie verdient aus. Mit dem Tor zum 6:0 steuerte Thonhofer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (60.). Nico Schickhofer erzielte in der 64. Minute den Ehrentreffer für SV Traboch. Der siebte Streich von Breitenau war Bernhard Ebner vorbehalten (71.). Lukas Enzinger besorgte in der Schlussphase schließlich den achten Treffer für SV Breitenau (87.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Breitenau bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Traboch festigte SV Breitenau den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 23 Treffern stellt Breitenau den besten Angriff der Gebietsliga Mürz. Die Saison von SV Breitenau verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SV Traboch. Man kassierte bereits 26 Tore gegen sich. Momentan besetzt der Gast den ersten Abstiegsplatz. Fünf Spiele und noch kein Sieg: SV Traboch wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SV Traboch kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Breitenau derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Samstag trifft SV Breitenau auf UFC HöZe Mariazell, SV Traboch spielt am selben Tag gegen SVU Raiffeisen Mautern.

Gebietsliga Mürz: SV Breitenau – SV Traboch, 8:1 (5:0)

87 Lukas Enzinger 8:1

71 Bernhard Ebner 7:1

64 Nico Schickhofer 6:1

60 Daniel Thonhofer 6:0

43 Christian Huber 5:0

34 Daniel Thonhofer 4:0

22 David Harrer 3:0

12 Harald Eder 2:0

2 Aldemir Amet Pelevan 1:0

