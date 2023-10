St. Marein-Lorenzen feiert Kantersieg gegen SV Traboch

Details Montag, 16. Oktober 2023 18:27

SV St. Marein/St. Lorenzen erteilte SV Traboch eine Lehrstunde: 7:2 hieß es am Ende für St. Marein-Lorenzen. Auf dem Papier ging St. Marein/L. als Favorit ins Spiel gegen SV Traboch – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Blitzstart für Traboch

Dabei war das Spiel kauf angepfiffen, lag SV Traboch bereits in Front. Hannes Jansenberger markierte in der dritten Minute die Führung. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Dominik Baumann mit den Treffern (4./24./44.) zum 3:1 für SV St. Marein/St. Lorenzen. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Klare Sache

Nico Schickhofer verkürzte für SV Traboch später in der 53. Minute auf 2:3. Felix Urank (60.) und Paul Schabereiter (64.) erhöhten, ehe Stephan Stengl das 6:2 besorgte (72.). Moritz Breitler gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für St. Marein-Lorenzen (85.). Am Ende kam St. Marein/L. gegen SV Traboch zu einem verdienten Sieg.

SV St. Marein/St. Lorenzen tritt am kommenden Samstag bei UFC HöZe Mariazell an, SV Traboch empfängt am selben Tag die Reserve von EKRO TuS Krieglach.

Gebietsliga Mürz: SV St. Marein/St. Lorenzen – SV Traboch, 7:2 (3:1)

85 Moritz Breitler 7:2

72 Stephan Stengl 6:2

64 Paul Schabereiter 5:2

60 Felix Urank 4:2

53 Nico Schickhofer 3:2

44 Dominik Baumann 3:1

24 Dominik Baumann 2:1

4 Dominik Baumann 1:1

3 Hannes Jansenberger 0:1

