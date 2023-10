SVU Mautern feiert Kantersieg über SV Oberaich

Details Montag, 23. Oktober 2023 23:23

SV Oberaich steckte gegen SVU Mautern eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Mautern den maximalen Ertrag.

Blitzstart der Mauterner

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Wolfgang Stenitzer traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte SVU Raiffeisen Mautern den Vorsprung. Eigentor in der 38. Minute: Pechvogel Christoph Feiel beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Oberaich den 1:2-Anschluss. Die Pausenführung von SVU Mautern fiel knapp aus.

Klare Sache

Das 3:1 ließ Mautern zum dritten Mal im Match jubeln (55.). Feiel legte in der 86. Minute zum 4:1 für SVU Raiffeisen Mautern nach. Mautern gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Am Ende kam SVU Raiffeisen Mautern gegen SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck zu einem verdienten Sieg.

SVU Mautern sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. In dieser Saison sammelte SVU Raiffeisen Mautern bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. SVU Mautern beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

SV Oberaich befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Mautern weiter im Abstiegssog. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Oberaich liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 29 Gegentreffer fing. Nun musste sich der Gast schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SVU Raiffeisen Mautern hat die Krise von SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck verschärft. SV Oberaich musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Nächster Prüfstein für SVU Mautern ist SV St. Marein/St. Lorenzen (Samstag, 15:30 Uhr). Oberaich misst sich am selben Tag mit SC Gußwerk (14:00 Uhr).

SVU Raiffeisen Mautern: Sascha Hubmann, Matthias Lukas Berger, Martin Müller, Daniel Schiester, Aaron Turker, Daniel Wolfgang Stenitzer, Christoph Feiel, Elias Zötsch, Patrick Kurt Hölzl (K), Pascal-Hannes Thiele, Markus Neuhold



Ersatzspieler: Günter Langreiter, Daniel Tippler, Günther Pölzl, Markus Kühberger



Trainer: Ernst Lercher

SV Oberaich Stadtwerke Bruck: Tarkan Zekovic - Mario Rossmann (K), Albert Zariqi, Cosmin-Catalin Radu, Hanan Sacirovic, Alexander Schlagbauer - Rafih Omer, Niklas Ponsold - Rene Strebinger, Semir Masovic, Robert Rauchlahner



Ersatzspieler: Robert Eichberger, Anis Omerovic, Ing. Mijat Simunovic



Trainer: Andreas Gingl

Gebietsliga Mürz: SVU Raiffeisen Mautern – SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, 5:1 (2:1)

89 Patrick Kurt Hoelzl 5:1

86 Christoph Feiel 4:1

55 Patrick Kurt Hoelzl 3:1

38 Eigentor durch Christoph Feiel 2:1

12 Patrick Kurt Hoelzl 2:0

3 Daniel Wolfgang Stenitzer 1:0

