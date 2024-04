SC Parschlug lässt TuS Krieglach keine Chance

Details Montag, 15. April 2024 20:21

SC Parschlug erteilte der Reserve von EKRO TuS Krieglach eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Parschlug wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte TuS Krieglach II knapp die Nase mit 3:2 vorn gehabt.

Führung für Parschlug

Für das erste Tor sorgte Günther Steindl. In der 17. Minute traf der Spieler von SC Parschlug ins Schwarze. Die Gastgeber bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Christian Bachhofer beförderte den Ball in der 31. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Parschlug auf 2:0. Mit der Führung für SC Parschlug ging es in die Halbzeitpause.

Krieglach chancenlos

Im zweiten Durchgang drehten die Parschluger dann so richtig auf. Mit dem 3:0 durch Rene Strebinger - ein wunderschönes Tor - schien die Partie bereits in der 54. Minute mit Parschlug einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 von SC Parschlug sorgte Steindl per Kopf, der in Minute 68 zur Stelle war. Darko Preloznik legte in der 72. Minute mit einem tollen Freistoß zum 5:0 für Parschlug nach. Letztlich fuhr SC Parschlug einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Parschlug liegt im Klassement nun auf Rang acht. SC Parschlug bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Parschlug befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Krieglach II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach 14 Spieltagen sind die Gäste das Schlusslicht der Gebietsliga Mürz. Die Offensive von EKRO TuS Krieglach II zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 15 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. TuS Krieglach II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Krieglach II insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. EKRO TuS Krieglach II musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten zehn Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

SC Parschlug hat nächste Woche SVU Raiffeisen Mautern zu Gast. TuS Krieglach II hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 27.04.2024 gegen die Zweitvertretung von DSV Leoben.

Stimme zum Spiel:

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): Es war das verdiente Ergebnis nach einer intensiven Trainingswoche. Jeder im Team weiß, worum es Woche für Woche geht. Das haben wir erneut unter Beweis gestellt, so konnten wir auch zwei schmerzhafte Ausfälle als Team kompensieren. Das spricht zusätzlich für unsere qualitative Dichte im Kader. Dennoch sind es "nur" drei Punkte auf dem Weg zu unserem Ziel: dem Klassenerhalt. Wir werden auch in den kommenden Tagen hart arbeiten, um für das Heimspiel am Samstag gegen Mautern gerüstet zu sein.

Aufstellungen:

Parschlug: Rene Tratsch (K) - Tobias Eppich, Nico Krebs, Werner Steindl, Branimir Glavas - Günther Steindl, Martin Wagner, Darko Preloznik, Kevin Strebinger - Dragan Jurisic, Rene Strebinger



Ersatzspieler: Simon Hierzberger, Anto Colic, Philipp Graf, Cosmin-Catalin Radu, Matthias Fellner, Sebastian Hierzberger



Trainer: Michael Krebs

EKRO Tus Krieglach II: Philip Sommer, Christian Bachhofer, Sebastian Trub, Florian Ramskogler (K), Marc-Andre Burger, Justin Stieber, Julian Grießler, Fabio Hofbauer, Dijon Loshaj, Philip Brodtrager, Tim Gärtner



Ersatzspieler: Marcel Innthaler, Florian Oberer, Simon Stocker, Marcel Magritzer, Martin Hirschler



Trainer: Miroslav Ivanov Baytchev

Gebietsliga Mürz: SC Parschlug – EKRO TuS Krieglach II, 5:0 (2:0)

72 Darko Preloznik 5:0

68 Günther Steindl 4:0

54 Rene Strebinger 3:0

31 Eigentor durch Christian Bachhofer 2:0

17 Günther Steindl 1:0

