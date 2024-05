Remis im kleinen "Poguschderby" zwischen SV Turnau und SC Parschlug

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:36

Im Rahmen der 20. Runde der Gebietsliga Mürz boten der SV Turnau und der SC Parschlug den Zuschauern ein aufregendes Fußballspiel, das mit einem 2:2 Unentschieden endete. Der Kampf um Punkte war bis zur letzten Minute spannungsgeladen und beide Teams zeigten beeindruckenden Einsatz, der in einem dramatischen Schlussresultat mündete.

Frühe Führung und rascher Ausgleich

Die Gastgeber von SV Turnau starteten energisch ins Spiel und konnten bereits in der 19. Minute durch David Kotzegger in Führung gehen. Die Freude auf Seiten der Turnauer hielt jedoch nicht lange an. SC Parschlug antwortete schnell und erzielte in der 22. Minute durch Matthias Fellner den Ausgleich. Dieser schnelle Gegenschlag zeigte die Entschlossenheit der Gäste, die sich nicht so einfach geschlagen geben wollten.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, gelang es Rene Strebinger, die Parschluger mit 2:1 in Führung zu bringen. Dieser Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff gab dem SC Parschlug zusätzlichen Schwung und stellte die Weichen für die zweite Hälfte.

Turnaus Kampf um den Ausgleich

Nach der Pause war der SV Turnau deutlich darauf aus, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Sie erhöhten den Druck und erspielten sich mehrere gute Chancen, jedoch ohne den entscheidenden Erfolg vor dem Tor. SC Parschlug verteidigte geschickt und hielt den knappen Vorsprung lange Zeit.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der letzten Minute der regulären Spielzeit. Nach einem Eckball in der 90. Minute war es Maximilian Trois, der für SV Turnau per Kopfball den lang ersehnten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Diese späte Antwort war das Resultat unermüdlicher Anstrengungen und zeigte den Charakter des Teams, das bis zum letzten Moment nicht aufgab.

Die Nachspielzeit von fünf Minuten brachte keine weiteren Tore, und so endete das packende Derby mit einem gerechten Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und die Fähigkeit, unter Druck zu punkten.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Robert Zivkovic erstellt.

Details

