Halbes Dutzend: Meister DSV Leoben II deklassiert SV Turnau

Ein einseitiges Spiel in der Gebietsliga Mürz endete mit einem klaren 6:1-Erfolg für DSV Leoben II gegen SV Turnau. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen den Gastgebern kaum eine Chance. Trotz eines Ehrentreffers von Lorenz Achatz für Turnau konnten sie der Offensivpower von Leoben II nicht viel entgegensetzen.

Blitzstart von DSV Leoben II mit vier Toren in erster Viertelstunde

Die Partie begann fulminant für die Gäste aus Leoben. Bereits in der sechsten Spielminute erzielte Danny Krause das erste Tor für DSV Leoben II und setzte damit ein frühes Zeichen. Nur fünf Minuten später legte Noah Leitold nach und erhöhte in der 11. Minute auf 2:0. Die Abwehr von Turnau wirkte zu diesem Zeitpunkt überfordert und konnte den schnellen Angriffen der Gäste nichts entgegensetzen.

Kaum war der Jubel über das zweite Tor verklungen, da schlug Leitold erneut zu. In der 12. Minute erzielte er sein zweites Tor des Tages und brachte DSV Leoben II mit 3:0 in Führung. In der 13. Minute schlug erneut Danny Krause zu und markierte das 4:0 für Leoben II. Ein wahrer Blitzstart, der die Richtung des Spiels frühzeitig vorgab.

SV Turnau kommt kurz zurück

Erst in der 35. Minute gelang es SV Turnau, ein Lebenszeichen von sich zu geben. Lorenz Achatz erzielte den Ehrentreffer für die Gastgeber und stellte auf 1:4. Dieser Treffer brachte kurzzeitig Hoffnung in die Reihen von Turnau, doch die Dominanz von DSV Leoben II ließ sich dadurch nicht mindern.

Auch nach der Halbzeitpause blieb DSV Leoben II die spielbestimmende Mannschaft. In der 65. Minute war es Tino Krause, der das 5:1 für die Gäste erzielte und damit jegliche Hoffnungen auf eine Aufholjagd der Turnauer im Keim erstickte.

In der Schlussphase des Spiels setzte DSV Leoben II nochmals ein Ausrufezeichen. In der 87. Minute krönte Felix Gotthart die starke Leistung seines Teams mit dem sechsten Treffer. Der Endstand von 6:1 spiegelte die Überlegenheit der Gäste deutlich wider und war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Nach 91 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und DSV Leoben II konnte sich über einen souveränen Auswärtssieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manuel Wenzel (3345 Bonuspunkte)

Gebietsliga Mürz: Turnau : Leoben II - 1:6 (1:4)

87 Felix Gotthart 1:6

65 Tino Krause 1:5

35 Lorenz Achatz 1:4

13 Danny Krause 0:4

12 Noah Leitold 0:3

11 Noah Leitold 0:2

6 Danny Krause 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manuel Wenzel mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.