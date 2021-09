Fünf Ausschlüsse bei Spielberger Derby-Sieg gegen Knittelfeld

Details Montag, 20. September 2021 08:03

Mit der 1:3-Niederlage gegen TUS Spielberg verlor FC Knittelfeld in der Gebietsliga Mur den Platz an der Sonne. Mit breiter Brust war FC Rot Weiss Knittelfeld zum Derby mit Spielberg angetreten – der Spielverlauf ließ bei Knittelfeld jedoch Ernüchterung zurück. Das Spiel rückte aber ohnehin in den Hintergrund, denn der Schiri schloss insgesamt vier Spieler aus, zwei je Mannschaft - und obendrein den Trainer der Knittelfelder.

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Spielberger. Nach gerade einmal sieben Minuten zappelt das Leder schon im Netz: Samuel Tmava trifft zur Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Stattdessen wird die Partie ruppiger und der Schiri muss mehrmals mit Gelben Karten eingreifen. In der 38. Minute mündet das in einer Gelb-Roten Karte für Knittelfeld. Jasic wird augeschlossen und Knittelfeld muss in Unterzahl weiterspielen. Spielberg kann dieses Überzahlspiel nicht nutzen und es geht mit der knappen Führung in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem weiteren Ausschluss. Dieses Mal sind es die Spielberger, die mit Gelb-Rot gestraft werden. Horn ist es, der innerhalb von drei Minuten zwei Mal Gelb sieht. Damit ist wieder numerisches Gleichgewicht hergestellt. Allerdings sollte es nicht der letzte Ausschluss der Partie gewesen sein. In der 60. Minute kassiert Knittelfelds Trainer Winkler Rot, nachdem er den Schiri offenbar zu stark kritisierte. Nur wenige Minuten später stellt der Unparteiische Milazimi mit Rot vom Platz und Knittelfeld ist wieder in Unterzahl. Aber es dauert nicht lange und Spielberg kann wieder "ausgleichen". Kabashay sieht ebenso Rot nach einer Notbremse. Der Schiri zeigt auf den Elferpunkt und Thomas Köck verwandelt für die Knittelfelder. Damit ist das Spiel wieder ausgeglichen, allerdings sind fast keine Spieler mehr auf dem Platz. In der Schlussphase können die Spielberger das Spiel schließlich entscheiden. Zunächst trifft Rampitsch, danach Wolfsberger, ehe der Schiri abpfeift.

Gebietsliga Mur: TUS RWS-Willibald Spielberg – FC Rot Weiss Knittelfeld, 3:1 (1:0)

6 Samuel Tmava 1:0

70 Thomas Koeck 1:1

81 Manuel Rampitsch 2:1

95 Christian Wolfsberger 3:1

