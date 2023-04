Vollmann-Doppelpack: SV Fohnsdorf spielt FC Knittelfeld schwindelig

Details Montag, 03. April 2023 21:07

Knittelfeld steckte gegen SV Fohnsdorf eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für Fohnsdorf geendet.

Für das 1:0 und 2:0 war Benjamin Vollmann verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (3./38.). Nach dem souveränen Auftreten von SV "DIEARENA" Fohnsdorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Helmut Haslinger brachte den Gast in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (46.). Für das 1:3 von FC Rot Weiss Knittelfeld zeichnete Lukas Draganovic verantwortlich (52.). Filip Ilic schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 4:1 für SV Fohnsdorf in die Höhe. Letztlich fuhr Fohnsdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

FC Knittelfeld verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Der Gastgeber baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV "DIEARENA" Fohnsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SV Fohnsdorf momentan auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog Fohnsdorf an Knittelfeld vorbei auf Platz fünf. FC Rot Weiss Knittelfeld fiel auf die achte Tabellenposition.

Nächsten Samstag (10:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SV "DIEARENA" Fohnsdorf mit der Zweitvertretung von FC Judenburg.

Gebietsliga Mur: FC Rot Weiss Knittelfeld – SV "DIEARENA" Fohnsdorf, 1:4 (0:3)

60 Filip Ilic 1:4

52 Lukas Draganovic 1:3

46 Helmut Haslinger 0:3

38 Benjamin Vollmann 0:2

3 Benjamin Vollmann 0:1

Aufstellungen:

Knittelfeld FC: Stefan Strallegger - Ismet Jusufovic, Christopher Ilic, Valdrin Milazimi - Fabien Valland, Thomas Köck, Manuel Landschützer (K), Daniel Kaltenegger, Kajetan Pall - Lukas Travnsek, Marius Bud

Ersatzspieler: Valentin Sekic, Thorsten Felser, Lukas Draganovic, Boris Avdoyan, Daniel Sunitsch

SV "DIEARENA" Fohnsdorf: Fabian Reiter, Jure Tomic (K), Pascal Wolfsberger, Helmut Haslinger, Benjamin Vollmann , BA, Emanuel Schalk, Etienne Hölzl, Edon Elmazi, Stefan Messner, Filip Ilic, Nino Eisbacher

Ersatzspieler: Dominik Hasler, Florian Josef Hammer, Justin Kolitsch, Tomi Kirschner, Ali Avdoyan, Nikolaj Makic

by ReD

