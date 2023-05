Seckau erkämpft sich Punkt in Fohnsdorf

Details Montag, 15. Mai 2023 19:56

Im Spiel SV "DIEARENA" Fohnsdorf gegen Seckau trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Der vermeintlich leichte Gegner war USV PL Soundpark Seckau mitnichten. Der Gast kam gegen SV "DIEARENA" Fohnsdorf zu einem achtbaren Remis. USV Seckau hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Andreas Steinberger auf Seiten von Seckau das 1:0 (41.). Jetzt erst recht, dachte sich Benjamin Vollmann, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Filip Ilic traf zum 2:1 zugunsten von SV Fohnsdorf (46.). Das 2:2 von USV PL Soundpark Seckau bejubelte Patrick Kogler (76.). Letztlich gingen Fohnsdorf und USV Seckau mit jeweils einem Punkt auseinander.

Offensiv konnte SV "DIEARENA" Fohnsdorf in der Gebietsliga Mur kaum jemand das Wasser reichen, was die 41 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zehn Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SV Fohnsdorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Seckau derzeit auf dem Konto. USV PL Soundpark Seckau verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Mit diesem Unentschieden verpasste Seckau die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel USV Seckau sogar ab und steht nun auf Rang fünf.

Fohnsdorf tritt kommenden Mittwoch, um 19:00 Uhr, bei SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur an. Drei Tage später empfängt USV PL Soundpark Seckau SV Scheifling/St. Lorenzen.

Stefan Andraschko (Sportlicher Leiter): "Nach den letzten zwei Niederlagen reiste man mit Respekt nach Fohnsdorf. Doch in der Kabine merkte man gleich, dass die Mannschaft mit Sicherheit kein Punktegeschenk übergeben möchte. Vielleicht war der Regen ein Vorteil für uns, den die Fohnsdorfer eher scheuen und als Nachteil für den spielerischen Verlauf sehen. Für mich ist es auf jeden Fall ein durchaus akzeptables Ergebnis."

Gebietsliga Mur: SV "DIEARENA" Fohnsdorf – USV PL Soundpark Seckau, 2:2 (1:1)

76 Patrick Kogler 2:2

46 Filip Ilic 2:1

43 Benjamin Vollmann 1:1

41 Andreas Steinberger 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei