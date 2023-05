Spielberg gewinnt Krimi in Scheifling

Details Sonntag, 14. Mai 2023 20:49

TUS Spielberg setzte sich standesgemäß gegen SV Scheifling mit 5:2 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Spielberg kassierte Scheifling eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von TUS RWS-Willibald Spielberg ausgegangen.

Lattentreffer

Die Partie ist schon in der ersten Halbzeit munter geführt, allerdings gibt es weder auf der einen noch auf anderen Seite ein Tor. Die Scheiflinger sind der Führung näher, in der 29. Minute treffen sie Latte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Christian Wolfsberger mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für SV Scheifling/St. Lorenzen. TUS Spielberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Spielberg dreht auf

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Spielbergern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Toni Tomic erhöhte für den Spitzenreiter auf 2:0 (48.). Manuel Reiner verkürzte für SV Scheifling später in der 56. Minute auf 1:2. Tomic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (58.). Mit dem zweiten Treffer von Reiner rückte Scheifling wieder ein wenig an Spielberg heran (67.). Für die Vorentscheidung waren Wolfsberger (78.) und Petar Tomic (82.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Zum Schluss feierte TUS RWS-Willibald Spielberg einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Scheifling/St. Lorenzen.

Trotz der Niederlage fiel SV Scheifling in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz neun. Das Heimteam musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Scheifling insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Offensive von TUS Spielberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Scheifling/St. Lorenzen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 52-mal schlugen die Angreifer von Spielberg in dieser Spielzeit zu. TUS RWS-Willibald Spielberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der die Gäste ungeschlagen sind.

Nächster Prüfstein für SV Scheifling ist USV PL Soundpark Seckau (Samstag, 15:00 Uhr). TUS Spielberg misst sich am selben Tag mit Tus St.Peter am Kammersberg Juniors (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Josef Krawagna (Obmann Spielberg): "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft! Gegen eine starke Scheiflinger Mannschaft so überzeugend aufzutreten und zu gewinnen sensationell."

Gebietsliga Mur: SV Scheifling/St. Lorenzen – TUS RWS-Willibald Spielberg, 2:5 (0:1)

82 Petar Tomic 2:5

78 Christian Wolfsberger 2:4

67 Manuel Reiner 2:3

58 Toni Tomic 1:3

56 Manuel Reiner 1:2

48 Toni Tomic 0:2

44 Christian Wolfsberger 0:1

