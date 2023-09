SC Stadl/Mur holt den nächsten Dreier gegen St.Georgen

Details Samstag, 23. September 2023 12:29

Nichts zu holen gab es für USC St. Georgen/J. bei SC Stadl/Mur. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 2:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Je ein Tor pro Halbzeit gelang der Mulaosmanovic-Truppe.

Zur Pause führte der Gastgeber mit 1:0

Nach wenigen Minuten hatten die Gäste ihre erste Chance, trafen das Gehäuse jedoch knapp nicht. Harald Hartl stellte die Weichen für Stadl auf Sieg, als er in Minute 23 nach einem Eckball mit dem 1:0 zur Stelle war. Kurze Zeit später rettete Keeper Hartleb spekatkulär nach einem Freistoß und verhinderte somit das 2:0. In der Schlussminute der ersten Halbzeit vergab Jan Mirzo die beste Möglichkeit zum Ausgleich.

SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Am Ende gewann die Heimmannschaft mit 2:0 und holt drei Punkte

Almedin Mulaosmanovic schoss die Kugel zum 2:0 für SC Stadl/Mur über die Linie (71.). Das war dann die Entscheidung in diesem Match. Man wechselte noch vier Spieler bei der Heimmannschaft und spielte die drei Punkte nach Hause.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Sieg über St. Georgen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SC Stadl/Mur von Höherem träumen. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Stadl derzeit auf dem Konto. SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

USC Angelcenter Murtal St. Georgen holte auswärts bisher vier Zähler. Nach acht absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den siebten Platz in der Tabelle ein. Im Angriff weist USC St. Georgen deutliche Schwächen auf, was die nur neun geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die bisherige Saisonbilanz von St. Georgen bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten eher durchwachsen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass man in dieser Zeit nur einmal gewann.

Als Nächstes steht für SC Stadl/Mur eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen USV St.Peter ob Judenburg. USC St. Georgen/J. empfängt parallel USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf.

Stadl: Marcel Hermann Müller - Philipp Gerold, Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer (K), Karl Lassacher - Gergö Simon, Florian Edlinger, Harald Hartl



Ersatzspieler: Gabriel Reif, Philipp Kapun, Reinhold Dröscher, Michael Landschützer, Herbert Dröscher



Trainer: Elvir Mulaosmanovic

USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J.: Reinhard Hartleb, Rrezart Halili, Jwan Mirzo, Miro Popic, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Pascal Wolfsberger, Jan Mirzo, Lukas Gassner, Petar Ilic, Dominik Wieser



Ersatzspieler: Christian Egger, Gabriel Walter Romirer, Patrick Hammer, Mario Döltelmayer, Ing. Stefan Mitterhuber, Markus Bachler



Trainer: Christopher Brunner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J, 2:0 (1:0)

71 Almedin Mulaosmanovic 2:0

23 Harald Hartl 1:0

