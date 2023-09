Tag der offenen Tür: Frojach-Krakaudorf 4:7

Details Montag, 18. September 2023 21:22

USV Krakaudorf setzte sich standesgemäß gegen Frojach mit 7:4 durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Krakaudorf enttäuschte die Erwartungen nicht. Es wurde ein wahres Torspektakel vor fast 500 Zuschauern.

Tag der offenen Tür - sechs Tore in der ersten Halbzeit

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel und trafen in der sechsten Minute zur frühen Führung. Für das erste Tor von FC Frojach war Dominik Jesner verantwortlich, der in der 20. Minute das 1:1 per Elfmeter besorgte. Elias Thanner versenkte den Ball in der 26. Minute im Netz der Gastgeber. Den Freudenjubel von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf machte Christian Lackner zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich mit einem Schuss ins Kreuzeck besorgte (30.). Durchsetzungsstark zeigte sich USV Krakaudorf, als Christoph Kogler per Weitschuss (43.) und David Hlebaina mit einem Abstauber (45.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 4:2 Führung ihr Eigen nannten.

Nach 78 Minuten stand es 2:6 - am Ende 4:7 - viel los bei diesem Spiel

Für den nächsten Erfolgsmoment von Krakaudorf sorgte Thanner (52.), ehe Simon Johann Hirschbeck das 6:2 markierte (78.). Innerhalb weniger Minuten trafen Lackner (81.) und Manuel Gritz (85.). Damit bewies Frojach nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Nun stand es 4:6- sollte da noch was für die Gastgeber gehen in diesem verrückten Spiel?

In ruhiges Fahrwasser brachte USV Krakaudorf sich, indem Rafael Lindschinger das 7:4 erzielte (87.). Das war dann auch der Endstand. Ein starker Auftritt ermöglichte Krakaudorf am Sonntag einen letztlich ungefährdeten Erfolg gegen FC Frojach.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Wann findet FC Frojach die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf setzte es eine neuerliche Niederlag, womit Frojach im Klassement weiter abrutschte. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Frojach im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 25 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Mur. In dieser Saison sammelte Frojach bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FC Frojach, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Mit dem souveränen Sieg gegen Frojach festigte USV Krakaudorf die zweite Tabellenposition. Offensiv sticht Krakaudorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 21 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute USV Krakaudorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf fünf Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Krakaudorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach der klaren Niederlage gegen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf ist FC Frojach weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mur.

Am kommenden Sonntag tritt Frojach bei TUS Raika Neuwirt Schöder an, während USV Krakaudorf einen Tag zuvor SV Scheifling/St. Lorenzen empfängt.

Frojach FC: Daniel Hansmann - Stefan Zirker, Raphael Krenn, Mark Schitter, Robin Prem - Dominik Jesner (K), Jonas Michael Schiffer, Martin Tobernigg, Matthias Hauck - Christian Lackner, Nico Judmaier



Ersatzspieler: Christoph Sumann, Marcel Seebacher, Kai Dillon Pfandl, Manuel Gritz, Michael Stefan Seidl, Marco Stockreiter



Trainer: Jörg Schuchnigg

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Adrian Shatri, Christoph Kogler, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger, Elias Thanner



Ersatzspieler: Dipl.Päd. Elmar Stefan Schattner, Simon Johann Hirschbeck, Rene Wallner, Lukas Thanner, Moritz Moser, Fabian Siebenhofer



Trainer: Alexander Jesner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: FC Frojach – USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, 4:7 (2:4)

87 Rafael Selman Lindschinger 4:7

85 Manuel Gritz 4:6

81 Christian Lackner 3:6

78 Simon Johann Hirschbeck 2:6

52 Elias Thanner 2:5

45 David Hlebaina 2:4

43 Christoph Kogler 2:3

30 Christian Lackner 2:2

26 Elias Thanner 1:2

20 Dominik Jesner 1:1

6 Fabian Weissenbacher 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.